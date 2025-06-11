«Не выдерживают нервы у матерей» 11.06.2025, 11:03

Эта страница будет перевернута лишь тогда, когда режим рухнет.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как диктатура в Беларуси влияет на эмоциональное состояние простых людей:

— Cегодня в поликлинике врач вывел меня из себя — как будто вылил ведро холодной воды на голову. Прислали к нам невропатолога, вот я и пошла со своими болячками к молодому специалисту. Долго пришлось ждать в очереди. Я уже и привыкла, приняла, так сказать, эти правила игры. А когда наконец вошла в кабинет, врач начал просить прощения, что заставил меня так долго ждать. И объяснение было действительно весомое: его вызвали на консилиум к пациентке, которая пыталась совершить самоубийство. Молодая девушка, откачали, рассматривали вопрос о принудительном лечении в «Новинках».

Это такая зарисовка сегодняшнего дня… А потом врач поделился своими наблюдениями. Оказывается, в районе очень высокий уровень суицидальной смертности. И если раньше в таких случаях чаще всего это были мужчины, злоупотребляющие алкоголем, то теперь лидируют женщины от 16 до 55 лет. Не выдерживают нервы у матерей, сердце которых болит за детей, которых пытают в тюрьмах; у женщин, которые ходят, озираясь, в постоянном ожидании, что к ним постучат, потому что где-то когда-то они поставили «лайк» в интернете.

Может, кому-то хочется сказать: мол, перевернули страницу — живем дальше. К сожалению, нет. Эта страница будет перевернута лишь тогда, когда режим рухнет и исчезнет в небытие. А вместе с ним уйдут страх и неуверенность в завтрашнем дне, которые сейчас не дают нам свободно дышать и жить, жить и дышать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com