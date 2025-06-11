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Искусственный интеллект может повторить судьбу блокчейна

  • 11.06.2025, 11:21
  • 2,136
Искусственный интеллект может повторить судьбу блокчейна

Что происходит, когда исчезает ажиотах.

Искусственный интеллект (ИИ) стал одной из главных тем в бизнесе и технологиях последних лет. Компании массово внедряют чат-ботов, генерируют контент с помощью ИИ и называют себя «AI-first». Однако эксперты отмечают, что ситуация напоминает ажиотаж вокруг блокчейна в 2017 году, когда обещания превзошли реальность, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Тогда многие компании добавляли «блокчейн» в свое название, не имея реальных продуктов с этой технологией. Пример — Long Island Iced Tea, переименованная в Long Blockchain Corporation: ее акции взлетели на 400%, хотя технология не применялась. К 2019 году около 90% блокчейн-проектов провалились.

Сегодня аналогичная история происходит с ИИ. Акции цифровой медиакомпании BuzzFeed выросли на 100% после новостей о генерации контента с помощью ИИ, но компания так и не смогла выйти из кризиса. Финансово-технологическая компания Klarna заменила сотни сотрудников ИИ-ботом, но вскоре вернула персонал из-за падения удовлетворенности клиентов. Технологическая медиакомпания CNET публиковала статьи, созданные ИИ, но с ошибками, что ударило по репутации.

Такие примеры показывают, что технологии часто внедряются без стратегического понимания. Причины — переоцененные ожидания, краткосрочное мышление и слабая реализация. Результат — разочарование.

Однако это не означает, что ИИ — лишь модный тренд. Как и блокчейн, он может найти реальные применения. Например, блокчейн успешно используется в токенизации активов. Аналогично, ИИ способен эффективно дополнять работу человека, а не заменять его.

Наступает более зрелая фаза, когда технологии применяются осмысленно. Хайп уходит — остаются реальные решения.

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