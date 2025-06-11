ЕС внес Монако и Венесуэлу в черный список за отмывание денег

ЕС внес Монако и Венесуэлу в черный список за отмывание денег6
- 11.06.2025, 11:26
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Через эти страны проходили миллионы евро, связанные с российскими олигархами.
Европейский союз добавил Монако и Венесуэлу в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
Обновленный перечень, опубликованный Европейской комиссией, также включает Алжир, Анголу, Кот-д’Ивуар, Кению, Лаос, Ливан, Намибию и Непал. Из списка исключены ОАЭ, Гибралтар, Барбадос, Ямайка, Панама, Филиппины, Сенегал и Уганда.
Решение о включении Монако вызвало широкий резонанс. Принципат, ассоциирующийся с роскошью и богатством, теперь оказался в одном ряду с такими странами, как Сирия и Мьянма. По данным компании Global Magnitsky Justice, через Монако проходили миллионы евро сомнительного происхождения, связанные с российскими олигархами, но серьезные расследования так и не были начаты.
В то же время исключение ОАЭ и Гибралтара вызвало недовольство части европейских депутатов. Особенно остро критикуется решение по ОАЭ — несмотря на обещания усилить сотрудничество с ЕС и Европолом, некоторые депутаты считают, что страна сделала «недостаточный прогресс».
России в списке вновь не оказалось, несмотря на давление со стороны депутатов Европарламента, в том числе Чехии. Хотя Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) не включила Россию в черный список из-за позиции стран БРИКС, в ЕС призывают пересмотреть этот вопрос.
В ближайшее время еврокомиссар по финансовым услугам Мария Луиш Албукерке проведет встречи с депутатами для обсуждения спорных решений.