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Bloomberg: На саммите НАТО готовится важное решение по Украине

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  • 11.06.2025, 11:38
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Bloomberg: На саммите НАТО готовится важное решение по Украине

Стал известен проект предварительной декларации.

Во время предстоящего саммита НАТО, который состоится в июне, будет рассматриваться возможность включения финансовой помощи Украине в общие оборонные расходы стран-участниц. Однако Украину в НАТО не пригласят, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект предварительной декларации, оказавшейся в распоряжении журналистов.

«Союзники по НАТО рассмотрят возможность разрешения включения своих взносов в оборону Украины в новые целевые расходы, которые, как ожидается, будут приняты на саммите лидеров (стран блока) позже в этом месяце»,- говорится в сообщении агентства со ссылкой на черновик документа.

Также в проекте документа говорится об инициативе по уменьшению барьеров в сфере международной торговли оборонной продукцией. Документ состоит лишь из одной страницы и имеет сугубо оборонный характер, без отдельных обязательств по дальнейшей поддержке Украины.

Сообщается, что главное внимание на встрече в Гааге будет сосредоточено не на украинском вопросе, а на согласовании решения по увеличению расходов на оборону со стороны стран-членов. Это должно соответствовать ожиданиям президента США Дональда Трампа.

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что союзникам удастся достичь договоренности об увеличении оборонного бюджета до уровня 5% от ВВП еще до начала саммита.

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