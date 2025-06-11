Протесты в США распространяются по стране: новые данные 13 11.06.2025, 11:45

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иллюстративное фото

Протестующие на Манхэттене пошли на штурм полицейского кордона.

В США продолжаются масштабные протесты против миграционной политики администрации президента Дональда Трампа. Демонстрации уже проходят не только в Лос-Анджелесе, но и в ряде других городов.

Об этом сообщает The New York Times.

В частности, акции против антимигрантских рейдов начались в Нью-Йорке, где полиция задержала почти 50 участников демонстрации после попытки прорыва через баррикады возле офиса Службы иммиграции и миграционного суда.

Около 22:30 протестующие на Манхэттене пошли на штурм полицейского кордона, что привело к столкновениям. Очевидцы зафиксировали, как участники акции обливают правоохранителей водой и скандируют оскорбительные лозунги.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о развертывании по всему штату бойцов Нацгвардии «для обеспечения мира и порядка» на фоне протестов мигрантов.

«Мирный протест законный. Нанесение вреда человеку или имуществу является незаконным и приведет к аресту. Техасская гвардия будет использовать все инструменты и стратегии, чтобы помочь правоохранителям поддерживать порядок», - написал он в соцсети X.

Акции также состоялись в Денвере (штат Колорадо), где демонстранты блокировали дороги с антиполицейскими и антимигрантскими лозунгами. Местные власти вынуждены были перекрыть несколько улиц. Несмотря на слухи, слезоточивый газ полиция не применяла.

В центре Лос-Анджелеса введен комендантский час до 18:00, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. В районе усиленного контроля размещены подразделения Национальной гвардии и агентов Министерства внутренней безопасности. В течение суток в городе задержаны почти 200 человек.

Напряженной остается ситуация и в Чикаго. Там протестующие собрались возле федерального здания, полиция в полной экипировке держит периметр. Демонстранты выкрикивают лозунги и сигналят автомобилями.

Протесты в США охватывают все больше городов, а количество задержанных неуклонно растет. Правоохранители предупреждают, что любые незаконные действия будут немедленно прекращаться.

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