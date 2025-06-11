Переводы из Беларуси станут недоступны?7
- 11.06.2025, 11:51
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ЕС готовит новые санкции.
Евросоюз может ввести новые санкции против режима Лукашенко за соучастие в войне, в том числе полностью запретить операции с белорусскими банками.
— Выглядит всё так, что переводы из/в Беларусь станут невозможны. Плюс оплаты банковскими карточками, включая любые покупки, оплата отелей и тд. будет осуществляться только за наличные,— комментирует ситуацию «Еврорадио» старшая сотрудница аналитического центра BEROC Анастасия Лузгина. Ранее под банки ЕС попали несколько белорусских банков. При этом большинство могут совершать операции, поэтому сегодня доступны в том числе переводы между белорусскими и европейскими счетами и оплата картами банков Беларуси в странах Евросоюза.