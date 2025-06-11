Финляндия вызвала российского посла «на ковер» 4 11.06.2025, 12:05

1,330

Речь идет о нарушении военным самолетом РФ воздушного пространства страны.

Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии вызвало временного поверенного в делах России для дачи объяснений. Речь идет о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны.

Об этом сообщает Yle .

Инцидент произошел во вторник днем, 10 июня, вблизи города Порвоо.

Как сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных дел Финляндии, допрос российского представителя запланирован на среду. Подробности пока не разглашаются.

В издании отметили, что это уже второй подобный случай за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел в конце мая - тогда МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова и передал ему ноту протеста.

Расследование нового инцидента проводит Пограничная служба Финляндии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com