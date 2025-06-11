Финляндия вызвала российского посла «на ковер»4
- 11.06.2025, 12:05
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Речь идет о нарушении военным самолетом РФ воздушного пространства страны.
Министерство иностранных дел (МИД) Финляндии вызвало временного поверенного в делах России для дачи объяснений. Речь идет о нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны.
Об этом сообщает Yle .
Инцидент произошел во вторник днем, 10 июня, вблизи города Порвоо.
Как сообщили в Департаменте коммуникаций Министерства иностранных дел Финляндии, допрос российского представителя запланирован на среду. Подробности пока не разглашаются.
В издании отметили, что это уже второй подобный случай за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел в конце мая - тогда МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова и передал ему ноту протеста.
Расследование нового инцидента проводит Пограничная служба Финляндии.