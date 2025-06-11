Автобус с 22 пассажирами попал в аварию под Барановичами 1 11.06.2025, 12:03

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Есть погибший.

На трассе М-1 под Барановичами в аварию попали автобус, микроавтобус и легковой автомобиль.

44-летний брестчанин на минибусе «Пежо» неправильно оценил дистанцию и врезался в «Ауди», ехавшую перед ним в той же полосе. От удара минибус отлетел направо на обочину дороги, а «Ауди» выбросило налево, на полосу встречного движения. Там автомобиль остановился, после чего в него врезался автобус MAN.

После второго столкновения легковушка «Ауди» загорелась. Её 34-летний водитель погиб.

В автобусе ехали 22 пассажира. Медицинская помощь понадобилась 54-летней пассажирке, которую потом отпустили домой.

Милиция возбудила уголовное дело.

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