Автобус с 22 пассажирами попал в аварию под Барановичами

Автобус с 22 пассажирами попал в аварию под Барановичами1
- 11.06.2025, 12:03
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Есть погибший.
На трассе М-1 под Барановичами в аварию попали автобус, микроавтобус и легковой автомобиль.
44-летний брестчанин на минибусе «Пежо» неправильно оценил дистанцию и врезался в «Ауди», ехавшую перед ним в той же полосе. От удара минибус отлетел направо на обочину дороги, а «Ауди» выбросило налево, на полосу встречного движения. Там автомобиль остановился, после чего в него врезался автобус MAN.
После второго столкновения легковушка «Ауди» загорелась. Её 34-летний водитель погиб.
В автобусе ехали 22 пассажира. Медицинская помощь понадобилась 54-летней пассажирке, которую потом отпустили домой.
Милиция возбудила уголовное дело.