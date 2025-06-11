Белоруска взяла больничный из-за ребенка — теперь ее хотят уволить 2 11.06.2025, 12:21

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История вызвала бурю в комментариях.

Живущая в деревне белоруска рассказала в TikTok, что ее хотят уволить с работы спустя около двух месяцев после выхода из декрета. Причина — больничные, взятые из-за болезни ребенка. Мать попросила совета — откликнулись сотни человек.

Белоруска Наталья из деревни Погодица Борисовского района рассказала, что 2 апреля вышла на работу из декретного отпуска по уходу за ребенком и отработала весь месяц. А в мае ребенок заболел двусторонней пневмонией.

«С ним на больничном была я первую неделю, потом две недели с ним в больнице лежал муж — потому что я заболела и ушла на больничный сама. Я вышла с больничного, полторы недели поработала, муж выписался из больницы с ребенком, и мы отправили его в сад.

По итогу он заболевает заново, я ухожу на больничный. Уже две недели больничного прошло, мне продлили еще до среды (видимо, до 11 июня. — Прим. ред.) больничный. Я в пятницу уведомила своего директора о том, что мне продлили больничный, на что она мне говорит: «Давай расходиться, пиши заявление по собственному желанию». Вот что мне делать в такой ситуации?» — спросила тиктокерша.

Женщина отметила, что работа ей нравится и она хочет остаться на этом месте.

За сутки под роликом набралось более 570 комментариев, среди них такие:

«Правильно и сделали, что увольняют. Берите няню, если хотите работать. Никому не надо такие работники вечно болеющие!»

«По закону не имеют права уволить до пяти лет, ничего не подписывайте.

«Значит, будут выживать с работы. Нужен закон. А таких работодателей нужно наказывать по закону. Любая мать многое отдала бы, чтоб ребенок не болел».

«Не имеют права уволить, пока ребенку не исполнится пять лет, даже если вы каждый месяц будете ходить на больничный».

«Если это частники, естественно, такие работники не нужны. А если государственная, то продолжайте работать дальше».

«Вам нравится — работодателю нет. Создадут такие условия, что сами уйдете. Да, по закону до пяти лет не имеют права [уволить], но работа делится на остальных — им, что ли, не болеть тоже?»

«А почему за вас должны работать другие сотрудники?»

«Понимаю две стороны. Но, так как сейчас нехватка персонала почти везде и нагрузка на одного человека немаленькая, то с невыходом единицы никто особо не хочет выходить в свои нерабочие часы. Ведь дети у всех есть…»

«А я бы на вашем месте искала новую работу и только после этого уволилась. Свои нервы и здоровье ребенка важнее».

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