Украинские морские дроны Magura V7 оснастили новейшей версией ракеты 11.06.2025, 12:22

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Буданов раскрыл детали.

Украинские многоцелевые морские дроны Magura V7 впервые использовали новейшие ракеты AIM-9X для поражения российских истребителей Су-30. Ранее предполагалось, что на дронах применяются ракеты более старой модификации AIM-9M, разработанной в конце 1980-х годов.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The War Zone.

По словам руководителя ГУР, в настоящее время на Magura V7 установлены более совершенные образцы вооружения. Отметим, что ракета AIM-9X является последней модификацией американской серии Sidewinder. Она была принята на вооружение в 2003 году и представлена двумя основными версиями: Block 1 и Block 2. Вместе с тем Буданов не уточнил, какая именно модификация используется украинскими силами.

Как отмечают аналитики, ранее на Magura V7 устанавливались AIM-9M на пусковые рельсы авиационного типа, которые поднимались перед запуском, но не обеспечивали бокового отклонения. Это важно, поскольку AIM-9M не обладает высокими углами отклонения от оси прицеливания (HOBS), в отличие от, например, российской Р-73.

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Ракеты с HOBS имеют шарнирные головки самонаведения, что позволяет им захватывать цель даже при значительном отклонении от продольной оси носителя. Учитывая, что пусковая установка Magura V7 фиксированная, перед пуском дрон должен был достаточно точно ориентироваться в сторону цели, как по азимуту, так и по вертикали. Это особенно затруднительно с учетом нестабильности морской поверхности, на которой катер подвержен качке. Поражение цели в таких условиях требовало высокого уровня точности и определенной доли удачи.

Ключевые особенности AIM-9X

Среди ключевых улучшений AIM-9X — новый двигатель MK-139, обеспечивающий максимальную дальность полета до 30 километров и повышенную скорость ракеты.

Существенным новшеством также стала усовершенствованная система захвата цели после пуска (LOAL), которая позволяет применять ракету при поддержке тактической цифровой сети Link 16.

Ракета получила инфракрасную камеру вместо стандартной инфракрасной головки самонаведения, что обеспечивает более точный захват цели и повышенную устойчивость к тепловым помехам. Дополнительно ракета оснащена радиоприемником, обеспечивающим радиокоррекцию курса на больших дистанциях.

По словам Буданова, установка новых ракет на морские дроны не была единичной инициативой. В ближайшее время Украина планирует развернуть целый ряд модификаций Magura V7, оснащенных не только средствами ПВО, но и средствами радиоэлектронной борьбы, разведывательными сенсорами и средствами активной защиты. Некоторые версии уже включают в себя пулеметные установки для обороны ракетного комплекса.

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