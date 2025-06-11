«Реально экономлю в год 50-60% от абонентской платы» 1 11.06.2025, 12:26

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Белорусы поделились «лазейками» у мобильных операторов.

Каждый белорус, подключивший себе новую симку, радуется бонусным условиям, которые зачастую предлагает мобильный оператор новому пользователю. Однако время проходит, и действие акции заканчивается. Большинство белорусов соглашаются на такие условия, но находятся и те, кто ухитряется продлевать акцию на более долгий срок. Журналистка Telegraf.news поговорила с несколькими белорусами и узнала, как им удается платить за любимые тарифы меньше остальных.

Далеко не каждый пользователь мобильной связи согласен платить полную абонентскую плату по истечении скидки. Одни меняют тарифный план на более приемлемый, другие подключают новую SIM-карту с условиями для новых абонентов, но есть среди белорусов и те, кто остается с тем же номером и при этом платит меньше остальных.

Эти «лайфхаки» известны не всем белорусам, но, по признанию собеседников Telegraf.news, из года в год они позволяют экономить на услугах мобильной связи.

«Схема не моя, а оператора Life»

Одну из интересных возможностей существенно экономить на услугах оператора Life нашел Филипп Р. из Нарочи (имя изменено по просьбе собеседника).

По признанию молодого человека, желая получить низкую цену за базовые услуги мобильной связи, он открыл для себя интересную стратегию, которая доступна любому пользователю вышеупомянутого сотового оператора.

«Я нашел ее случайно, и схема не моя, а оператора Life. Когда перестает поступать абонентская плата в течение двух месяцев подряд, оператор пытается завлечь потребителя тем, что предлагает скидку на обслуживание номера, с которого прекратилось поступление оплаты ежемесячно», — поделился своим наблюдением собеседник Telegraf.news.

По словам Филиппа, вместо условных 18,90 за текущий тарифный план в месяц оператор может предложить платить, например, 9,90 в месяц на ближайшие полгода, причем первый месяц бесплатно.

Так, по утверждению белоруса, на один из номеров, который он не оплачивал в течение двух месяцев, в мае пришло предложение с абонентской платой 10,90 в месяц на ближайшие 6 месяцев.

Обнаружив такую «лазейку», Филипп подключил 6 номеров у мобильного оператора, между которыми теперь «лавирует», постоянно оплачивая 3 из них, «выбирая максимальные скидки» с учетом своих запросов.

«Реальная экономия в год — 50-60% от стандартной абонентской платы. Я практикую такой подход уже третий год», — рассказал Филипп.

По заверениям собеседника, абонплата в сумме за 3 номера у него достигает ~31 рубля.

«На каждом из них по 400 минут во все сети, безлимит интернета и раздача интернета у каждого из номеров на 5 устройств бесплатно. По факту у меня 18 устройств используют безлимитный интернет за 31 рубль в месяц. Чего еще нужно?» — поделился собеседник.

«Только выбирай, что дешевле»

При этом он добавил, что для того чтобы экономить таким образом на услугах мобильного оператора, достаточно подключить всего 2 номера.

«Спустя пару месяцев перестаете оплачивать абонентскую плату и ждете предложения со скидкой от Life. Начинаете пользоваться номером со скидкой и одновременно перестаете пользоваться вторым номером. Life опять же через пару месяцев уже на второй номер сделает акционное предложение со скидкой. Там только выбирай то, что дешевле», — поделился опытом белорус.

По его словам, он чаще всего останавливается на базовом тарифном плане «Стандартный», к которому прилагаются 400 минут во все сети и безлимитный интернет.

«Интернет, правда, на ограниченной скорости, но ни разу это не ограничивало меня ни в чем. Все работает в одном ритме. А за небольшую доплату можно подключить также безлимитные звонки во все сети», — отметил белорус.

По признанию Филиппа, ранее он пользовался услугами мобильного оператора А1 и однажды получал скидку при желании перенести номер на другой сотовый оператор.

«Мне предложили на год тариф с полным безлимитом всего — 10 рублей в месяц. Но так было лишь один раз», — рассказал собеседник.

«Оператору выгоднее дать клиенту скидку, чем потерять его»

Стратегии с переносом номера и получением скидок от мобильных операторов пользуются и некоторые другие белорусы.

Так, Антон Г. из Бреста рассказал, что пользуется услугами мобильных операторов Life и МТС.

Ранее, по истечении акционных условий, он просто подключал SIM-карту с новым номером на себя или супругу в Life. Однако вскоре молодому человеку попался красивый номер, который менять не захотелось.

В этот момент белорус нашел интересным предложение для новых абонентов от мобильного оператора МТС на одном из тарифов и решил перенести номер туда.

Спустя время, когда действие акции подошло к концу, брестчанин решил провернуть маневр с переносом номера обратно в Life, чтобы оказаться на выгодных условиях уже там. Но прежде чем он успел это сделать, МТС предложил ему остаться, выкатив выгодное предложение с меньшей абонентской платой.

С тех пор, по его словам, чтобы «продлевать действие акционных условий», он все время совершает попытки перенести номер на другого оператора связи, после чего соглашается на акционное предложение от МТС и остается.

«Я так думаю, оператору выгоднее дать клиенту скидку, чем потерять его, и они готовы уступить», — поделился своими мыслями Антон.

«Стратегия в том, чтобы не стесняться»

При этом он отметил, что, будучи абонентом Life, нашел способ экономить на услугах и у этого мобильного оператора.

«По сути, вся стратегия заключается в том, чтобы не стесняться. Когда действие акции подходит к концу, я звоню и спрашиваю, есть ли возможность продлить такие условия на этом тарифе. Случалось, что мою просьбу удовлетворяли просто по телефону, но так бывает не всегда. Если не прокатывает, то я обращаюсь непосредственно в пункт оператора мобильной связи и прошу об этом там. Мне кажется, что таким образом шанс выбить скидку больше», — рассказал собеседник.

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