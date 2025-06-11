ВСУ атаковали пункт дислокации российских войск в Курской области
- 11.06.2025, 12:30
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Под удар попала целая рота россиян.
Украинские военнослужащие продолжают уничтожать силы российской армии на территории Курской области. Накануне был атаковал пункт постоянной дислокации оккупантов в поселке Марьино.
По предварительным данным, под удар могла попасть целая рота захватчиков. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.
Пункт постоянной дислокации путинской армии в Марьино Курской области был атаковал ночью 11 июня. На данный момент нет информации о том, какое именно средство огневого поражения применили украинские войска для удара по врагу. Впрочем, на видео отчетличво слышно, что взрывы предшествовал звук двигателя беспилотника.
В то же время известно, что в поселке Марьино находился пункт постоянной дислокации одной из частей ВДВ РФ. Предварительно, там были сосредоточены оккупанты, количеством в роту.