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ЕС может включить в санкционный список новые белорусские компании

  • 11.06.2025, 12:32
ЕС может включить в санкционный список новые белорусские компании

Новый пакет анонсировала Кая Каллас.

В список организаций, на которые в Европейском союзе накладываются более строгие ограничения в отношении товаров двойного назначения, в ближайшее могут быть добавлены 22 новые компании — в том числе из Китая и Беларуси, после чего их общее число превысит 800.

Такое заявление сделала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 10 июня в Копенгагене на пресс-конференции, посвященной планируемому принятию 18-го пакета санкций ЕС в отношении России за агрессию в Украине, пишет «Позiрк».

За день до этого, 9 июня, издание Politico, ссылаясь на одного высокопоставленного дипломата, следящего за подготовкой саммита «Большой семерки» в Канаде (15–17 июня), отметило, что «если США подпишутся под скоординированным подходом, следующий пакет санкций может быть вынесен на голосование уже 20 июня».

20 мая стало известно, что в 17-й — последний на этот момент — пакет санкций ЕС в отношении России был включен Минский завод колесных тягачей. В 16-й пакет, принятие которого было приурочено к третьей годовщине российской военной агрессии в Украине, попало белорусское ОАО «Интеграл». В предыдущие пакеты санкций вносились другие белорусские предприятия, тем или иным образом содействующие российской агрессии, начавшейся 24 февраля 2022 года при поддержке официального Минска.

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