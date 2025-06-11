Во Франции запретят соцсети для детей младше 15 лет 1 11.06.2025, 12:36

Макрон заявил, что «ждать больше нельзя».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие месяцы в стране может быть введен запрет на доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет. Такое решение он готов принять, если не будет достигнут прогресс на уровне Европейского союза, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

Макрон выступил с этим заявлением вечером во вторник, после трагедии в лицее в Ножане, где был убит преподаватель. По его словам, ждать общеевропейских решений «невозможно».

«Мы не можем больше ждать», — сказал президент в эфире телеканала France 2. Он подчеркнул, что платформы уже обладают возможностями для верификации возраста пользователей и должны начать их применять.

Кроме того, Макрон сообщил о планируемом ужесточении правил продажи ножей в интернете. Теперь для покупки ножа онлайн будет необходима проверка возраста, аналогичная той, что уже действует на порносайтах. «15-летний подросток больше не сможет купить нож в интернете», — заявил он. За нарушения компаниям грозят «серьезные финансовые санкции и запреты».

Ранее премьер-министр Франции Франсуа Байру призвал к запрету продажи любых ножей несовершеннолетним.

Французские власти уже начали требовать от платформ, включая X (ранее Twitter), Reddit, Bluesky и Mastodon, внедрения системы проверки возраста пользователей, приравнивая их к сайтам с контентом для взрослых. После того как 7 июня вступили в силу новые правила, крупнейший порносайт Pornhub прекратил свою работу во Франции, что сразу же спровоцировало рост спроса на VPN-сервисы.

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