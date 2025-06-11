«Всю первую зарплату спустила на куртку и ботинки» 11.06.2025, 12:46

Белорусы поделились историями внешнего преображения.

Сначала Татьяна чувствовала себя серой мышкой среди коллег, а потом ушла в декрет и всерьез занялась своей внешностью. Сейчас девушка — стилист и помогает преображаться другим женщинам. Антон, в свою очередь, сделал дреды, когда только поступил в лицей, и новая прическа служила ему шесть лет, пока он катался по миру и знакомился с новыми людьми. Образ пришлось поменять со взрослением, когда появилась серьезная работа и должность, пишет «Онлайнер».

«Всю первую зарплату спустила на куртку и ботинки»

33-летняя Татьяна Казаченко живет в Минске с мужем и дочкой. Работает стилистом, но ее жизненная история началась далеко не с моды.

Таня родилась в маленькой деревне под Слуцком в простой многодетной семье. Все детство она донашивала кофты сестер, а за новыми вещами ездила с родителями на городской рынок.

После школы Таня по совету семьи попыталась поступить в БНТУ на строителя, хотя сама мечтала быть флористом или дизайнером интерьеров. Не поступила: не хватило шесть баллов.

— Возвращаться в деревню было стыдно. И я прошла курсы продавца-кассира, устроилась в магазин, сняла комнату. Тогда остро почувствовала, что я какая-то простушка, не дотягиваю, — признается девушка. — Помню, как первое время не могла ездить в метро: мне казалось, все на меня смотрят. А один раз в клубе на танцполе девочка сказала мне: «Уходи, ты из деревни». Я знала, что в городе встречают по одежке, и всю первую зарплату спустила на куртку и ботинки. Счастью не было предела! Когда идешь красивая — и настроение совсем другое.

Но Татьяна признается, что новые вещи и шопинг не решили проблему в гардеробе. Время шло, и девушка отучилась на менеджера-экономиста, поработала в разных офисах в продажах. Она все больше замечала, как одежда и образ в целом влияют на самоощущение и восприятие окружающими людьми.

— Я видела много людей, которые приходили устраиваться на работу. Анализировала дресс-коды, образы начальников, а сама одевалась в недорогих магазинах. У меня не было возможности шиковать с вещами: я сама оплачивала жилье, закрывала базовые потребности, откладывала на море. Одежда была всегда на последнем месте. Я знала, что могу выглядеть лучше, но как будто откладывала это на потом, до лучших времен, думала, что это не так важно.

Сегодня Татьяна убеждена, что внешний вид и стиль очень влияют на культуру человека в целом. Круг общения, среду обитания и интересы. Именно поэтому чаще всего люди, которые получают новую работу, выходят замуж или, наоборот, разводятся, параллельно сменяют и образ, стиль в одежде.

— Когда я работала в транспортной компании, наблюдала за одной девушкой по имени Наталья. Она была немного старше меня, но одевалась совсем иначе, мне очень нравились ее наряды. Ее отправляли на многие встречи и просили стать начальницей, относились к ней уважительно и часто обращались на «вы», хотя и поведение, и навыки у нас были схожими. Вот тогда-то в голове и поселилась мысль: изучу я, как одежда влияет на внешность, надо понять взаимосвязь.

Шесть лет назад стилистов было гораздо меньше, чем сейчас. Татьяна сама искала ответы на вопросы: почему одним идет мини, а другим макси, почему одним лучше с короткой стрижкой, а других она делает похожими на парней. Вопросов было много, и девушку все это очень увлекло.

— В интернете я нашла стиль по типажам Ларсон, начала изучать эту систему. Параллельно жизнь менялась: вышла замуж, родила ребенка. В финансовом плане очень поддерживал муж, а декретный отпуск дал много времени для размышлений. И я пошла в изучение типажей глубже, с анализом и практикой. Меня так затянуло это направление, что я могла не спать и не есть, а только учиться.

У Татьяны открылась целая вселенная, о которой девушка даже не знала до этого. Какими разными бывают женщины, почему существует так много стилей, почему лишь единицы одеваются круто и модно. И пришла к выводу, что интерес к собственному стилю рождается из интереса в первую очередь к самой себе.

— И вот я, 30-летняя, располневшая на 20 килограмм женщина в декрете, без работы, сижу и изучаю систему стиля, сочетание цветов, коррекцию фигуры. А у самой в шкафу — только спортивный костюм и кеды, — вспоминает девушка. — Да, мне было стыдно за себя. Но где-то глубоко внутри я понимала, что достойна лучшего, что хочу вызывать восхищение людей вокруг, выглядеть стильно и современно.

В конце 2021 года с маленькой дочкой на руках Татьяна и днем и ночью проходит обучение сразу у двух экспертов по типажам внешности. Дальше из одного «мамского» чата берет девочек для практики по типажам, делает разборы гардероба и стиля разных селебрити, своих родных, подружек.

Буквально за год девушка осваивает базу и начинает разбираться, какие вещи украшают женщин, а какие — портят. Учиться Татьяна продолжает до сих пор (это непрерывный процесс), хотя уже давно превратила хобби в свое основное профессиональное занятие.

Она решила не выходить из декрета на основную работу, а забрать трудовую и оформиться индивидуальным предпринимателем, работать дальше как стилист.

— С чего я начала перемены у себя? Первым делом разобралась, что мне подходит. Раньше у меня был балаяж в блондинку — все это богатство решила срезать и уйти в брюнетку со здоровыми волосами. Сняла гель-лак с ногтей, прикупила актуальные вещи и начала выстраивать базовый гардероб.

Психологически было очень сложно. Папа девушки первым делом спросил: «А на что ты будешь жить на пенсии?» При открытии ИП девушку тоже сразу осадили: намекнули, что стилисты быстро закрываются. Муж, наоборот, очень поддержал.

— Знаете, изучение стиля очень тонко переплетается с психологией. Стиль — это всегда про характер, а не только про внешность. Появляются вопросы, какой я хочу быть, что меня не устраивает, чего я хочу. И это все отражается в стиле, — рассказывает Татьяна про внутреннюю трансформацию. — Вообще, все эти перемены во внешности попали на мой кризис 30 лет, мне как будто бы пришлось изучать себя с самого начала.

Татьяна признается, что сейчас — в новом образе и с внешним преображением — чувствует себя собой. Она стала смелее и увереннее во всем, каждая вещь в ее гардеробе сочетается с другими. Сейчас она не покупает одноразовые тренды, умеет отличать устаревшие вещи от актуальных.

— Я не люблю много вещей, считаю, излишнее потребление вредит всем, поэтому каждая моя покупка удачная. Мой мужчина смотрит на меня с восхищением и часто даже от прохожих я получаю комплименты, хотя одеваюсь обычно в базовые вещи и люблю комфорт.

Многие думают, что стиль — это бренды и каблуки, но на самом деле стиль — это то, что отражает нас внутри и красиво упаковывает снаружи, согласно природной структуре лица и тела. Поэтому никаких шаблонов здесь нет, только индивидуальная работа.

«Больше не хочу прятаться за шторами из волос»

26-летний Антон Лимонов работает директором по развитию в семейной компании — белорусском бренде климатической техники. Родился парень в Бобруйске, но уже с детского сада жил в Минске.

А после университета несколько лет провел за границей: жил и работал дистанционно в Германии, на Канарских островах, в Украине и Польше. Последние полтора года молодой человек снова живет в Беларуси.

— Каждый жизненный этап заставлял сталкиваться с определенными вызовами. И, конечно же, это отражалось и на характере, и на внешности, — начинает свою историю Антон.

После девятого класса он поступил в лицей БНТУ и сразу же решился на перемены во внешности. Решил сделать дреды — ровно 53 штуки, прежде переговорил с директором учебного заведения и заручился его разрешением:

— Конечно же, это было подростковое решение. Это такое время, когда слишком много рамок. Подростки живут в рамках, все их контролируют — родители, школа, — одни правила кругом. Хотелось хоть где-то иметь контроль над своей жизнью, хотелось выделиться на фоне остальных ребят.

С тех пор дреды стали частью образа Антона: он проходил с ними шесть лет.

Парень вспоминает, что сам процесс, когда ему заплетали дреды в салоне, был долгим и болезненным. В общей сложности он занял почти сутки. Потом некоторое время постоянно ныла голова. Но через пару дней дреды улеглись, и все стало нормально, даже привычно.

— Сразу после заплетения дреды выглядели не так, как я ожидал. Хотелось, чтобы было гладко и стильно, а вышло немного топорно. Зато потом, когда волосы чуть отросли, стало интересно экспериментировать с укладками — пробовать разные варианты, по-разному их завязывать..

Родители отнеслись к новой прическе нейтрально, а вот родственники старшего поколения — с явным сопротивлением, им не нравилось. Учителя в лицее тоже посматривали искоса, но Антон был к этому готов. Парень заметил негативную реакцию даже со стороны друзей и знакомых: «Думаю, они просто завидовали, что я осмелился носить дреды, а они нет».

— Такая прическа позволяла мне получать внимание людей без применения каких-то особых социальных навыков. Люди сами подходили ко мне, знакомились, с кем-то обменивались контактами. И это отчасти помогало адаптироваться мне в новых странах. То есть мне не нужно было сильно напрягаться, чтобы как-то заслужить расположение людей или улучшить общение, — рассказывает Антон.

С дредами Антон кайфовал все шесть лет, но в 2019 году пришло время сменить прическу. Парень постоянно сталкивался с предвзятым к себе отношением — его порой не воспринимали серьезно, особенно когда дело доходило до устройства на работу.

— Конечно, я повзрослел. Мне захотелось, чтобы люди воспринимали меня серьезнее — чтобы я мог устроиться на работу в какое-то адекватное место, чтобы во время бизнес-переговоров на меня не смотрели как на чувака из какой-то инопланетной культуры. Например, когда я пытался устроиться официантом в Германии, мне прямо не сказали, что дело во внешности, но я это почувствовал. Глаз не спускали с моей головы.

После дредов Антон еще пару лет носил длинные волосы. Ему так было комфортнее переходить в новый образ — на совсем короткую стрижку. К слову, классическая мужская прическа с ним уже полтора года.

— Вообще, длинные волосы — это, конечно, классная штука, но все равно они у нас в культуре не совсем приняты. Взрослого мужчину с длинной прической у нас редко увидишь, — говорит Антон. — Все это вызывает какие-то ассоциации с женственностью.

С практической стороны тоже стало сложнее. Антон начал активно заниматься спортом, а длинные волосы требовали постоянного ухода. Нужно было часто мыть, покупать кондиционеры, специальные шампуни, бальзамы-ополаскиватели. Для сравнения: дреды вообще можно было мыть раз в два месяца, а между этим — только кожу головы.

— Смена длинных волос на короткие произошла с обретением уверенности в себе, — размышляет молодой человек. — У меня в жизни это все шло волнами. То я был уверен в себе, то после каких-то жизненных неудач терял эту уверенность. Несколько месяцев мог быть в депрессивных состояниях.

И на этот период прическа становилась чем-то вроде защиты. Это была маска, шторка, за которой можно было спрятаться. А потом, когда я принял себя глубже, по-настоящему, понял, что уже не хочу прятаться. Уже не надо. Я стал выражать себя другими способами — через спорт, музыку, танцы, рисунок, поэзию.

Сейчас Антон уже не ловит столько взглядов на улице — внешность стала более «обычной». Но он не жалеет. Такая трансформация дала возможность опереться не на внешний эпатаж, а на внутреннюю глубину. Теперь, чтобы привлечь внимание, нужно проявлять харизму, быть интересным не только снаружи, но и внутри. Короткая стрижка стала для него не только удобной в быту, но и символом зрелости и мужественности, нового этапа в жизни.

«Тихий бунт против старых ролей»

Почему люди решаются на резкие перемены во внешности, рассказала психолог, расстановщик, арт-терапевт Екатерина Шелест.

— В большинстве случаев такие перемены становятся видимым отражением внутренних процессов. Иногда — это способ почувствовать контроль, когда внутри все рассыпается. Иногда — тихий бунт против старых ролей и ожиданий. А бывает, перемена внешности становится символом перемен внутри.

По словам эксперта, желание может формироваться долго — внутри накапливается ощущение «так больше нельзя». А потом в какой-то момент решение словно «созревает». Как в отношениях: долго пробуешь понять, терпишь, а потом выбираешь расставание. Только здесь — это отношения со своей внешностью, телом, образом.

— Иногда перемены — это способ сбросить прошлое. Будто человек говорит: «Это было не со мной», «Со мной новым — так нельзя». Часто толчком становятся кризисы: расставание, утрата, выгорание. Когда теряется опора вовне, человек начинает искать ее внутри. И первое, чем он может управлять, это внешность.

Внешность — это и форма самовыражения, и язык. Кто-то через нее говорит: «позаботься обо мне», кто-то — «не подходи», «увидь меня», «уважай», говорят о своих потребностях. За переменой внешности могут следовать перемены в том, как человек выстраивает контакт с собой и другими.

Психолог говорит, что перемены во внешности могут произойти в любой момент. Есть периоды, когда это более вероятно — кризисы 30 лет, середины жизни, переосмысление в 50+, другие кризисные моменты. Если в подростковом возрасте человек не экспериментировал с внешностью, то во взрослом возрасте потребность в этом может проявиться сильнее.

Обычно внешняя трансформация воздействует и на внутренний мир. Люди преображаются, чувствуют радость, удовольствие, освобождение, вероятно, волнение перед «новой жизнью». Но если за внешней трансформацией не успевает внутренняя, то может прийти и разочарование.

— Вообще, любые перемены полезны, когда они идут из контакта с собой. Когда человек понимает, зачем это ему, когда это не бегство от себя, а внутренний рост, самоподдержка. Когда изменения становятся способом вернуть связь с собой, а не потерять ее, — говорит Екатерина. — Стоит насторожиться, если перемены сопровождаются рисками для здоровья и жизни, если они воспринимаются как самонаказание. Если ухудшается качество жизни, теряются смыслы, появляется чувство одиночества и внутренняя пустота.

Напоследок психолог напоминает: мы все по-разному можем переживать перемены, которые происходят у родных и близких, в том числе внешние. Любая реакция — это форма общения. Если вы осуждаете, критикуете, рассказываете, как правильно, — человек, скорее всего, закроется. А вот интерес, уважение, готовность услышать могут сделать отношения ближе: «Даже если вы не до конца понимаете выбор, вы можете быть рядом. А если решение вам откликается, то уместна поддержка».

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