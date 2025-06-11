СБУ применили уникальные дроны для ликвидации стратегической авиации РФ 11.06.2025, 12:49

Они были разработаны специально для операции «Паутина».

Для проведения спецоперации «Паутина» украинские спецслужбы применили беспилотники, разработанные инженерами СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

«Указанные дроны - уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации», - отметил источник в СБУ.

Дроны созданы с учетом особенностей целей поражения и предназначены для работы в глубоком тылу противника.

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