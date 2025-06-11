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СБУ применили уникальные дроны для ликвидации стратегической авиации РФ

  • 11.06.2025, 12:49
СБУ применили уникальные дроны для ликвидации стратегической авиации РФ

Они были разработаны специально для операции «Паутина».

Для проведения спецоперации «Паутина» украинские спецслужбы применили беспилотники, разработанные инженерами СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

«Указанные дроны - уникальная разработка Службы безопасности Украины с применением современных технологий, которая позволила дистанционно, в режиме реального времени, управлять ими за тысячи километров от государственной границы Украины, обходить имеющееся у врага противодействие и эффективно осуществлять поражение стратегической авиации», - отметил источник в СБУ.

Дроны созданы с учетом особенностей целей поражения и предназначены для работы в глубоком тылу противника.

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