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Экономист: Россия в шаге от финансового взрыва

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  • 11.06.2025, 12:50
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Экономист: Россия в шаге от финансового взрыва

Ситуация вышла из-под контроля властей.

По мнению многих экономистов, в том числе - российских, Россия уже сейчас находится в шаге от гиперинфляции. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак во время чата на «Главреде» ответил, что и когда спровоцирует взрыв, а также когда цены в РФ пробьют все возможные потолки.

«Я бы не сказал, что российские власти еще что-то контролируют, особенно в экономике. Она может рассказывать, что ничего страшного, что это «полезная инфляция», что России нужно охлаждать экономику, потому что она перегрета. Экономисты подобные слова о российской экономике сейчас воспринимают со смехом», - говорит эксперт.

Как рассказал Андрей Новак, уже сегодня по многим направлениям, очень многим товарным группам и группам услуг реальная инфляция в России составляет уже не проценты и не десятки процентов - определенные товары подорожали в разы за год.

«Например, посмотрите, насколько в России подорожали картофель, большинство овощей и фруктов, мясная и молочная группы. Инфляция товаров и услуг, которыми пользуется большинство людей, считается десятками процентов. А критические группы, например, лекарства, подорожали за год в разы», - говорит эксперт.

Резюмируя, Новак обращает внимание, что сейчас вряд ли можно говорить, что российские власти еще что-то контролируют.

«Гиперинфляция для России - это просто вопрос времени: то ли она начнется с того момента, когда в РФ отпустят курс рубля, то ли с того момента, когда там начнут печатать деньги, чтобы покрывать дефицит бюджета, то ли с момента начала блокировки счетов россиян в банковской системе», - утверждает Новак.

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