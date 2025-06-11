Сколько солнцезащитного крема нужно наносить летом? 11.06.2025, 12:58

Эти правила знают не все.

Солнцезащитный крем не только помогает уменьшить риск получения ожогов, но и помогает бороться с преждевременным старением и раком кожи. Однако многие не знают, как правильно им пользоваться, пишет ТСН.

Основная проблема состоит в том, что солнцезащитный крем эффективен только тогда, когда вы наносите на кожу достаточное количество. Если использовать меньше, то реальный уровень защиты от солнца (SPF, указанный на упаковке) значительно снижается. К примеру, если у вас крем с уровнем защиты SPF30, но вы нанесли меньше, чем нужно, то он будет работать как средство из SPF15.

Почему загар вреден для организма?

Ультрафиолетовые лучи не только делают вашу кожу более темной, но и проникают в самые глубокие ее слои и повреждают клетки ДНК. Поэтому можно получить:

солнечный ожог — основное и наиболее распространенное последствие долгого пребывания на солнце без защиты;

фотостарение — кожа быстрее стареет, появляется больше морщин, пятен, уменьшение уровня ее эластичности;

рак кожи — самое страшное последствие, в частности, меланома кожи, которая считается наиболее агрессивным видом рака.

Сколько солнцезащитного крема нужно наносить

По мнению дерматологов, чтобы обеспечить достаточный уровень защиты SPF, для взрослого человека нужно нанести около 2 мг крема на каждый квадратный сантиметр кожи. Звучит довольно сложно, но для облегчения стоит запомнить несколько правил:

правило 2 ложек — возьмите 2 столовые ложки крема (размером с шарик для гольфа), чтобы покрыть все тело взрослого человека;

правило 2 пальцев — полоска крема, которая умещается на два пальца (средний и указательный) для покрытия лица, шеи, декольте, столько же нужно на каждую руку и ногу, грудь и живот, для нанесения на спину возьмите три полоски на два пальца.

Конечно, эти ориентиры общие. Для человека большого телосложения может понадобиться большее. Также иное количество средства следует наносить, если вы пользуетесь лосьоном. Главное нанести на кожу видимый слой крема, а затем тщательно его размазать.

Как часто и когда наносить солнцезащитный крем

За 15-30 минут до выхода на улицу обязательно нанесите солнцезащитный крем. За это время кожа его поглотит и сможет создать защитный барьер.

Даже если вы нанесли достаточное количество крема, каждые два часа нужно обновлять слой. А если вы сильно потеете или плаваете, тогда сразу после этого.

Многие забывают об определенных участках тела (тыльная сторона рук, за ушами, задняя поверхность шеи и т.п.), но эти зоны также подвержены получению солнечных ожогов.

Даже в помещении или в пасмурные дни вы не защищены от УФ-лучей. Поэтому дерматологи советуют использовать солнцезащитные кремы круглый год и каждый день.

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