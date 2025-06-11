«Водитель объехал за мой счет полгорода» 11.06.2025, 13:09

Минчанина возмутила дополнительная оплата за поездку в такси.

Минчанин рассказал в Threads, как заказал обычное такси за 20 руб., а в итоге с его карты списали почти 80 руб. По его словам, водитель высадил его в нужной точке, но продолжил поездку по городу. CityDog.io рассказывает, как такое могло произойти и что делать в подобной ситуации.

Что случилось?

По словам Артемия, он вызвал такси «Яндекс Go» из точки А в точку Б, сумма поездки была около 20 руб. Поездка, как утверждает белорус, прошла нормально, но уже спустя три часа он получил уведомление о завершении маршрута – с итоговой стоимостью 79 руб.

«Я вижу, что после высадки такси объехало еще полгорода и уехало в закат. И всё это за мой счет», – написал он.

Пассажир сразу написал в поддержку «Яндекс Go», но получил стандартный ответ: это «временное удержание средств, которые скоро вернутся». Дальнейшие вопросы остались без ответа. По словам белоруса, больше двух суток в чате поддержки – тишина.

На скриншотах, которые он опубликовал, видно: маршрут действительно продолжается далеко за пределами точки высадки.

CityDog.io пытался получить комментарий у «Яндекс Go», но вопросы были проигнорированы. А вот Артемий на наш запрос ответил: оказалось, что даже спустя 5 дней после случившегося мужчине не вернули деньги и ситуация остается неразрешенной.

В чем может быть проблема?

Судя по опыту других пользователей, такие случаи чаще всего происходят, когда водитель не завершает заказ вручную после высадки пассажира. В результате:

система продолжает отслеживать передвижение машины;

маршрут увеличивается;

итоговая сумма списывается по новому расстоянию.

Как пишут беларусы под постом, если поездка была по фиксированной цене, это вообще не должно происходить. Но, если включился счетчик по километрам (например, из-за изменения маршрута), некоторые считают, что система может пересчитать стоимость.

Многие ли сталкивались с подобными ситуациями?

Судя по комментариям, с неожиданными списаниями в такси «Яндекс Go» сталкивался не только lareonov, но и многие другие белорусы.

«У меня на их удержании уже два одинаковых списания за одну поездку и одно за доставку. В итоге просто молчат…» – поделилась Illatushkina.

«Пригрозите обществом защиты прав потребителей. Если прочитают – тут же ответят. А нет – правда туда обратитесь. Есть горячая линия, подскажут, как действовать», – посоветовал c_o_n_c_e_p_t.

«Как вообще может быть, даже если водитель заказ не завершил? После заказа авто едет по фиксированной сумме. Водитель может кататься как угодно, но если клиент маршрут не менял, то цена должна остаться прежней. Это вообще должно быть в основе системы!» – возмущается yazykovdmitry.

«У меня такое было: я приехала ночью домой, а только утром увидела, что водитель вообще умотал куда-то за город, еще и за мой счет. Сразу написала в поддержку – вернули деньги, сказали, что водителю будет предупреждение», – поделилась опытом anna.grigorjan.

«Водитель забыл завершить заказ. Писать в «Яндекс», – советует Федор.

«Было такое. Таксист не завершил поездку и уехал. После написал в поддержку, и разницу вернули», – говорит glebbovski.

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