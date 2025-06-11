Ядерный шантаж Путина провалился 1 11.06.2025, 13:05

Эффективной защитой Украины остаются современные системы ПВО.

Несмотря на агрессивную риторику и обновленную ядерную доктрину, Путин крайне маловероятно решится на применение ядерного оружия в Украине, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Основные сдерживающие факторы — опасение выглядеть отчаянным в глазах российского общества и, главное, риски испортить отношения с Китаем, который неоднократно предостерегал от ядерной эскалации.

Вместо этого Москва делает ставку на войну на истощение, задействуя масштабные атаки с применением дронов и ракет..

Хотя в сентябре 2024 года Россия изменила ядерную доктрину, добавив новые условия применения ядерного оружия, включая угрозы от стран НАТО, эти формулировки оставляют Путину пространство для отступления. Он не может позволить себе перейти черту, особенно учитывая позицию Китая, который с 2022 года четко дал понять, что ядерное применение недопустимо.

Основная угроза для Украины — не ядерный удар, а массированные конвенциональные атаки. Россия располагает более 13 тысячами ракет, включая «Искандеры», «Калибры» и ракеты С-300/400, а также тысячами иранских дронов Shahed.

Эффективной защитой остаются современные многоуровневые системы ПВО: от дальнобойных Patriot до мобильных NASAMS и модернизированных советских установок. Сдерживание России сегодня — это не страх перед ядерной кнопкой, а усиление воздушной обороны Украины.

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