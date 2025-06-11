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Перевозчики-нелегалы похитили конкурента и оставили связанным в лесу

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  • 11.06.2025, 13:14
  • 3,710
Перевозчики-нелегалы похитили конкурента и оставили связанным в лесу

Криминальная драма в Свислочском районе.

Четырех жителей Брестской области задержали по подозрению в похищении человека и угоне, сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Мужчин задерживали с привлечением спецподразделения «Алмаз» и ОМОН.

Задержаны четверо жителей Брестской области — 27, 29, 32 и 46 лет. Все они одной майской ночью находились в лесу в Свислочском районе, утверждают силовики. Там они под видом клиентов назначили встречу конкуренту «в сфере нелегальных пассажирских перевозок».

«Для запугивания в ход пошли перцовый баллончик и стяжки. Злоумышленники завладели смартфоном, банковской картой гражданина и деньгами из бардачка. Воспользовавшись ключом зажигания, двое из них отогнали его автомобиль в сторону, после чего спустили колеса и повредили двигатель. Прессинг продолжили, перенеся человека вглубь леса. Позже нападавшие оставили его одного и скрылись», — рассказали в УВД.

После случившегося потерпевший смог вернуться к своей машине и выехать на трассу, где остановил попутку. О случившемся рассказал водителю, который позвонил н в милицию.

В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело за похищение человека (ст. 182 УК), в отношении двоих из них — за угон (ст. 214 УК). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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