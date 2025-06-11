В Польше задержали российского шпиона 7 11.06.2025, 13:13

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Он собирал данные об объектах критической оборонной важности.

Польские правоохранители задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России.

Об этом говорится в заявлении Национальной прокуратуры Польши.

Мазовецкое отделение Национальной прокуратуры Польши сообщило о задержании 28-летнего Виктора З., подозреваемого в передаче разведывательной службе России информации, которая могла повредить безопасности Польши.

Задержание произошло 4 июня по инициативе прокурора, после чего были проведены обыски в нескольких объектах в Куявско-Поморском воеводстве.

Виктору З. предъявили обвинение в шпионаже по статье 130 Уголовного кодекса Польши (шпионаж).

Следствие заявило, что с 28 февраля 2024 по 30 апреля 2025 года задержанный собирал и передавал секретную информацию об объектах критической оборонной важности.

Мужчине грозит длительное заключение – от восьми лет до пожизненного. Сейчас он находится под стражей на три месяца. По словам следствия, действия подозреваемого были мотивированы пророссийскими идеями.

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