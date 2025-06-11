Стало известно, как «говорит» белорусская рысь 11.06.2025, 13:42

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Опубликовано видео из Припятского национального парка.

В Припятском национальном парке удалось снять самца рыси, издающего громкие звуки. Хоть рысь — это большая «кошка», однако на мяуканье ее голос не очень похож. Видео в телеграм-канале работников нацпарка появилось 10 июня.

«Красивый и яркий самец рыси! И он не просто прошел мимо и пометил свое любимое дерево. Он громко «промяукал», хотя на мяуканье это не очень-то и похоже, если только в некоторых моментах», — отметили в нацпарке.

Там считают, что заснятое — это «самый эпичный кадр за последние два месяца съемок».

Скорее всего, самец рыси так «зазывает подругу, хоть март уже и закончился». Судя по данным на видео, на видеоловушку рысь попала утром 12 апреля.

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