закрыть
11 июня 2025, среда, 14:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, как «говорит» белорусская рысь

  • 11.06.2025, 13:42
  • 1,300
Стало известно, как «говорит» белорусская рысь

Опубликовано видео из Припятского национального парка.

В Припятском национальном парке удалось снять самца рыси, издающего громкие звуки. Хоть рысь — это большая «кошка», однако на мяуканье ее голос не очень похож. Видео в телеграм-канале работников нацпарка появилось 10 июня.

«Красивый и яркий самец рыси! И он не просто прошел мимо и пометил свое любимое дерево. Он громко «промяукал», хотя на мяуканье это не очень-то и похоже, если только в некоторых моментах», — отметили в нацпарке.

Там считают, что заснятое — это «самый эпичный кадр за последние два месяца съемок».

Скорее всего, самец рыси так «зазывает подругу, хоть март уже и закончился». Судя по данным на видео, на видеоловушку рысь попала утром 12 апреля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев
Так чем болен Лукашенко?
Так чем болен Лукашенко? Ирина Маковецкая
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина
Не любят Рыгорыча даже за деньги
Не любят Рыгорыча даже за деньги Ирина Халип