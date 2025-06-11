Во второй штат США вводят войска из-за протестов 6 11.06.2025, 13:59

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Губернатор штата выступил с заявлением.

Войска Национальной гвардии США развернут по всему Техасу «для обеспечения мира и порядка», заявил губернатор штата Грег Эббот. «Мирный протест является законным. Причинение вреда личности или имуществу является незаконным и приведет к аресту. [Нацгвардия Техаса] будет использовать все инструменты и стратегии, чтобы помочь правоохранительным органам поддерживать порядок», — написал Эббот в соцсети Х.

До этого протесты, начавшиеся в Лос-Анджелесе из-за рейдов против нелегальных мигрантов, распространились на Техас. Протестные выступления прошли в городах Остин и Даллас, где было арестовано более десяти человек. Губернатор штата подчеркнул, что протестовать можно, «но как только вы перейдете черту, вас арестуют». Также, по данным CNN, протесты прокатились по крупнейшим городам штатов Кентукки и Джорджия — Луисвилл и Атланта. Полиция Нью-Йорка заявила, что арестовала «множество» протестующих, которые вышли на акцию перед зданием отделения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

В Калифорнии на второй день уличных акций начались столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. На этом фоне президент США Дональд Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес 2 тыс. бойцов Нацгвардии. На улицах города военные с винтовками появились 8 июня. Против этого выступили местные власти, в частности губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Он подал в суд на Трампа из-за того, что решение о вводе войск Нацгвардии не было согласовано с властями штата. Ньюсом обвинил президента в «подливании масла в огонь». Трамп, в свою очередь, заявил о некомпетентности местных властей, недооценке ими масштабов протестов, а также недостаточной поддержке федеральных структур. При этом в разговоре с журналистами он отметил, что поддержал бы арест губернатора Ньюсома.

Между тем в ночь на 11 июня мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела в центре города комендантский час. Это произошло после разграбления протестующими 23 торговых точек. Нападениям, в частности, подверглись магазины Adidas, Apple Store, аптеки и ювелирный магазин. «Если вы не живете или не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы будут арестовывать тех, кто нарушает комендантский час, и вы будете привлечены к ответственности», — отметила Басс.

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