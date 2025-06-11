Атака на святыни 4 Виталий Портников

11.06.2025, 14:12

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Виталий Портников

Россияне окончательно перестали стесняться.

Не буду скрывать, что возможного обстрела исторических святынь Киева и других украинских городов я со страхом ожидал с первого дня большой войны

Первые признаки того, что россияне окончательно перестали стесняться, на самом деле были даже не сегодня, а в тот день, когда был поврежден фасад Музея войны в непосредственной близости от Киево-Печерской Лавры.

После этого возможность попадания беспилотника или ракеты в саму Лавру или в Софию стала исключительно вопросом времени. И считать что для Москвы действительно есть что-то сакральное в наших храмах — это неосознавать смысл ее становления как государства.

Ведь размежевание Суздали, которая впоследствии станет Москвой, со всей остальной Русью началось именно тогда, когда сформированное первым диктатором севера Андреем Боголюбским войско захватило Киев и ограбило его церкви, среди которых, конечно, и Софию. Перед этим Боголюбский, как известно, украл в Вышгороде икону Божьей матери, которую превратил в символ собственного княжества.

Ну, а насчет Лавры и напоминать не нужно, с этим величественным монастырем не церемонились ни в давние, ни уже в такие близкие к нам времена, когда во Вторую Мировую разрушили Успенский собор. И, что больше всего их беспокоит, так это то, что нам удалось все это восстановить, вернуть себе не только архитектурные памятники, но и их значимость для нас, и нашу субъектность, которую Москва упорно пытается отобрать и уничтожить.

Виталий Портников, «Фейсбук»

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