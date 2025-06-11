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В Минске снова можно купить банкноты, ради которых люди стояли в очереди даже ночью

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  • 11.06.2025, 14:15
  • 1,258
В Минске снова можно купить банкноты, ради которых люди стояли в очереди даже ночью

Купюра была официально введена в обращение 31 марта 2025 года.

В кассы Национального банка поступила новая партия памятных банкнот, посвященных «80-летию Победы». Памятная купюра была официально введена в обращение 31 марта 2025 года. Ее размер — 150×70 мм, тираж — 80 000 экземпляров. На лицевой стороне изображены монумент «Мужество» в Брестской крепости, скульптура «Родина-мать», а также архитектурные памятники Беларуси. На обороте — рука матери, держащая руку ребенка, ворота Минска, цветущая яблоня и аисты, пишет «Онлайнер».

Купюры номиналом 80 рублей можно приобрести в отделении Нацбанка по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6.

График работы касс:

с понедельника по четверг — с 08:30 до 15:30;

по пятницам — до 14:30;

в предпраздничные дни — сокращенный день на 1 час.

Отпускная цена одной банкноты — 120 рублей.

Это те самые банкноты, ради которых люди стояли в огромной очереди и дежурили по ночам. В мае также был введен лимит — до пяти банкнот в одни руки, отчего некоторые покупатели приводили с собой родственников, чтобы купить больше экземпляров.

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