В Минске снова можно купить банкноты, ради которых люди стояли в очереди даже ночью

В Минске снова можно купить банкноты, ради которых люди стояли в очереди даже ночью4
- 11.06.2025, 14:15
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Купюра была официально введена в обращение 31 марта 2025 года.
В кассы Национального банка поступила новая партия памятных банкнот, посвященных «80-летию Победы». Памятная купюра была официально введена в обращение 31 марта 2025 года. Ее размер — 150×70 мм, тираж — 80 000 экземпляров. На лицевой стороне изображены монумент «Мужество» в Брестской крепости, скульптура «Родина-мать», а также архитектурные памятники Беларуси. На обороте — рука матери, держащая руку ребенка, ворота Минска, цветущая яблоня и аисты, пишет «Онлайнер».
Купюры номиналом 80 рублей можно приобрести в отделении Нацбанка по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6.
График работы касс:
с понедельника по четверг — с 08:30 до 15:30;
по пятницам — до 14:30;
в предпраздничные дни — сокращенный день на 1 час.
Отпускная цена одной банкноты — 120 рублей.
Это те самые банкноты, ради которых люди стояли в огромной очереди и дежурили по ночам. В мае также был введен лимит — до пяти банкнот в одни руки, отчего некоторые покупатели приводили с собой родственников, чтобы купить больше экземпляров.