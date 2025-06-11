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В Беларуси запретили популярную томатную пасту из России

  • 11.06.2025, 14:28
  • 1,344
В Беларуси запретили популярную томатную пасту из России

Ее признали опасной.

В Беларуси запретили продавать популярную российскую томатную пасту, включив ее в Реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, под запрет попала продукция торговой марки «Томатная паста Астраханская» от производителя из Брянска ООО «Брасовский соус».

Белорусские специалисты нашли несоответствия требованиям безопасности и маркировке в части предоставления полной и достоверной информации о продукте. Так, при изготовлении продукта производитель использовал и заявил об этом в маркировке консерванты: бензоат натрия (Е211) и сорбат калия (Е202). Однако при производстве такой продукции это недопустимо.

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