В Беларуси запретили популярную томатную пасту из России
- 11.06.2025, 14:28
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Ее признали опасной.
В Беларуси запретили продавать популярную российскую томатную пасту, включив ее в Реестр опасной продукции Госстандарта.
В частности, под запрет попала продукция торговой марки «Томатная паста Астраханская» от производителя из Брянска ООО «Брасовский соус».
Белорусские специалисты нашли несоответствия требованиям безопасности и маркировке в части предоставления полной и достоверной информации о продукте. Так, при изготовлении продукта производитель использовал и заявил об этом в маркировке консерванты: бензоат натрия (Е211) и сорбат калия (Е202). Однако при производстве такой продукции это недопустимо.