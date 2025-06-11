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ВСУ придумали способ, как остановить войска РФ

  • 11.06.2025, 14:34
  • 1,506
ВСУ придумали способ, как остановить войска РФ

Украинские военные ломают планы россиян по захвату территорий.

Силы обороны осуществляют меры контрдействия врагу: атаки по югу Запорожской области с погружением тамошнего региона в блэкауты, разрушение двух ключевых железнодорожных магистралей на Брянщине - не просто случайные совпадения. Бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, что сейчас осуществляется определенная превентивная деятельность, чтобы максимально усложнить логистику российской армии .

«Это существенно задерживает их продвижение. Один из ключевых факторов, влияющих на темпы переброски ресурсов, - это стабильное функционирование железнодорожного сообщения. Если горят релейные шкафы, разрушаются мосты и путепроводы - происходит значительное промедление с перемещением военных грузов», - говорит он в интервью «Главреду».

Селезнев объясняет, что логистика - это перемещение ресурсов. Нет ресурсов - нет продвижения на поле боя.

«Автотранспортом или авиацией много не навозишь - это слишком медленно и дорого. Наиболее эффективный способ перемещения военных ресурсов - именно железная дорога. И если она работает нестабильно, это существенно замедляет боевую логистику врага», - заявляет Селезнев.

Также эксперт напоминает, что сейчас около 30% территории Донецкой области еще находится под нашим контролем. И ключевые, крупнейшие населенные пункты также остаются под нашим контролем. Поэтому россияне стремятся взять их под свой контроль, однако ВСУ ломают планы врага.

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