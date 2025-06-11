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Зачем Кремль раздувает скандал

  • Иван Яковина
  • 11.06.2025, 14:36
  • 1,828
Зачем Кремль раздувает скандал

Россия запустила операцию прикрытия?

Заметил, что в комментарии под мой ролик о сложном положении российских военных в поселке Теткино Курской области прибежало огромное количество Z-ботов.

Обычно такое нашествие случается, когда тема по каким-то причинам воспринимается РФ-начальством как очень болезненная и нежелательная для озвучивания.

Почти все они при этом пишут одно и то же: «Теткино — это ерунда, скорее забирайте свои шесть тысяч погибших».

История с якобы отказом Украины эвакуировать своих погибших буквально взорвалась в российской новостной повестке. Плотным косяком пошли гневные, обличающие комментарии от «шишек», вроде Владимира Мединского и Марии Захаровой, которые начали исключительно активно проталкивать этот сюжет, хотя Украина совершенно не против забирать своих героев, но не сейчас, а на те даты, как договаривались изначально.

Тем не менее, Москва пытается устроить из этой истории скандал на ровном месте. Я предполагаю, что это способ отвлечь свое (и украинское, если получится) население от обсуждения недавних громких успехов СБУ и ВСУ, а также не дать публике более пристально всмотреться в ситуацию вокруг Теткино.

По последним данным, там большую группировку россиян отрезали от снабжения, у них нехватка патронов, еды и медикаментов. Впрочем, полного окружения там пока нет и, к сожалению, не предвидится. Но Путин и Ко все равно явно испытывают беспокойство по поводу ситуации в этом районе.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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