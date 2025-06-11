Медведи оккупировали Юго-Запад Беларуси
- 11.06.2025, 14:43
Для этих белорусских широт это событие неординарное.
Местные СМИ сообщили, что в Брестской области был замечен медведь. Для этих белорусских широт это событие неординарное. А в министерстве лесного хозяйства рассказали о встрече с медведями в Гродненской области, пишет «Телеграф».
По данным издания «Кобрынскі веснік» животное увидели жители в районе деревни Славное Тевельского сельсовета. Медведь же шел куда-то в сторону деревни Новоселки. По словам специалистов, возраст дикого зверя был около 3-х лет.
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«Просим учитывать данную информацию перед тем, как запланируете посетить лес», – попросили в сельсовете местных жителей.
В то же время, Минлесхоз поделился информацией, что после недавнего визита медведя в районе Гожи, ещё двух заметили в окрестностях деревень Дубинка и Маркиши, а ещё — на территории республиканского ландшафтного заказника «Озеры».
В ведомстве напомнили белорусам о мерах осторожности:
Передвигаться по лесу шумно — разговаривать,
Избегать сумеречных прогулок в одиночку,
Обходить стороной густые заросли и буреломы,
При встрече сохранять спокойствие — не поворачиваться спиной.