В Эстонии сотрудницу «России сегодня» осудили на шесть лет за госизмену 1 11.06.2025, 14:52

Светлана Бурцева

Светлана Бурцева активно работала на российскую пропаганду.

Харьюский уездный суд в среду, 11 июня, приговорил жительницу Таллинна Светлану Бурцеву к шести годам лишения свободы за государственную измену и нарушение международных санкций, пишет ERR.

Суд установил, что Светлана Бурцева на протяжении нескольких лет сотрудничала с российским государственным агентством РИА «Россия сегодня».

В рамках этого сотрудничества Бурцева писала статьи и предоставляла фото материалы для изданий Baltnews и РИА, тем самым, как подчеркивало обвинение, обеспечивала субъекту санкций доступ к экономическим ресурсам, что запрещено регламентом Совета ЕС от 17 марта 2014 года.

Также, по версии следствия, Бурцева поддерживала контакты с Романом Ромачевым — офицером запаса ФСБ и руководителем частной разведывательной компании R-Techno, которая, по утверждению прокуратуры, занимается информационно-психологическими операциями в интересах РФ. В рамках этого сотрудничества была написана и издана книга «Гибридная война за мир», которую суд признал пропагандистской и направленной на подрыв доверия к власти Эстонии и дестабилизацию общества.

При вынесении приговора суд посчитал, что нарушение санкций длилось несколько лет и совершалось умышленно. Хотя количество опубликованных материалов было относительно небольшим, сам факт сотрудничества со СМИ, связанными с Киселевым, был расценен как значительный. Учитывая среднюю степень вины и отсутствие отягчающих или смягчающих обстоятельств, суд признал наказание в виде двух лет лишения свободы по данной статье справедливым.

Государственную измену Бурцева, по мнению суда, также совершила умышленно, однако влияние ее действий было ограниченным. Учитывая, что это первое привлечение ее к уголовной ответственности и что действие ограничивается одной книгой, суд посчитал справедливым запрошенное прокуратурой наказание — шесть лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу. Светлана Бурцева имеет право подать апелляцию в течение 30 дней в Таллиннский окружной суд.

Ранее Бурцева работала журналисткой интернет-издания Sputnik Eesti, которое прекратило свою деятельность в Эстонии в 2019 году из-за санкций. С 2023 года она является членом партии Koos, один из лидеров которой — Айво Петерсон — находится под судом по обвинению в государственной измене.

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