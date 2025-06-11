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Латвийский генерал: В учениях «Запад» в Беларуси будут участвовать от 100 до 150 тысяч военных

  • 11.06.2025, 14:53
Латвийский генерал: В учениях «Запад» в Беларуси будут участвовать от 100 до 150 тысяч военных

Латвия рассматривает это как скрытую мобилизацию войск РФ.

Заместитель государственного секретаря Министерства обороны Латвии по вопросам логистики, национальный директор по вооружению генерал-майор Андис Диланс в интервью Radio NV рассказал, что в российских учениях Запад, которые должны состояться в 2025 году в Беларуси, примут участие от 100 до 150 тысяч военных.

«Они всегда оперируют фальшивыми цифрами — говорят, например, о 13 или 12 тысячах участников. Это максимум, потому что Договор об обычных Вооруженных силах в Европе предусматривает лимит в 13 тысяч, которые Россия могла привлечь к учениям. Но поскольку Россия больше не является участником этого договора, она может использовать любые цифры. Наша оценка. Латвия считает, что там будет от 100 до 150 тысяч военных», — заявил Диланс в эфире Radio NV.

В то же время, он отметил, что число военных, которые примут участие в учениях зависит от войны в Украине.

«Если будет какое-то перемирие, они могут перебросить силы с фронта в Украину в Беларусь и тренировать призывников, потому что, очень вероятно, в учениях будут участвовать и призывники, и резервисты. Почему я вспоминаю о резервистах, потому что в прошлом году призыв резервистов в России для усиления войска на фронте в Украине провалился. Поэтому сейчас это может сработать», — объяснил латвийский генерал.

Диланс подытожил, что в Латвии учения Запад рассматривают как скрытую мобилизацию для российских войск.

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