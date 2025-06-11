Латвийский генерал: В учениях «Запад» в Беларуси будут участвовать от 100 до 150 тысяч военных
- 11.06.2025, 14:53
Латвия рассматривает это как скрытую мобилизацию войск РФ.
Заместитель государственного секретаря Министерства обороны Латвии по вопросам логистики, национальный директор по вооружению генерал-майор Андис Диланс в интервью Radio NV рассказал, что в российских учениях Запад, которые должны состояться в 2025 году в Беларуси, примут участие от 100 до 150 тысяч военных.
«Они всегда оперируют фальшивыми цифрами — говорят, например, о 13 или 12 тысячах участников. Это максимум, потому что Договор об обычных Вооруженных силах в Европе предусматривает лимит в 13 тысяч, которые Россия могла привлечь к учениям. Но поскольку Россия больше не является участником этого договора, она может использовать любые цифры. Наша оценка. Латвия считает, что там будет от 100 до 150 тысяч военных», — заявил Диланс в эфире Radio NV.
В то же время, он отметил, что число военных, которые примут участие в учениях зависит от войны в Украине.
«Если будет какое-то перемирие, они могут перебросить силы с фронта в Украину в Беларусь и тренировать призывников, потому что, очень вероятно, в учениях будут участвовать и призывники, и резервисты. Почему я вспоминаю о резервистах, потому что в прошлом году призыв резервистов в России для усиления войска на фронте в Украине провалился. Поэтому сейчас это может сработать», — объяснил латвийский генерал.
Диланс подытожил, что в Латвии учения Запад рассматривают как скрытую мобилизацию для российских войск.