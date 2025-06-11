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Forbes: Индия, Польша и Венгрия отправили астронавтов в историческую миссию

  • 11.06.2025, 14:57
Forbes: Индия, Польша и Венгрия отправили астронавтов в историческую миссию

В миссии участвует SpaceX.

На этой неделе корпорация SpaceX отправила на орбиту четверых астронавтов, включая первых представителей Индии, Польши и Венгрии, в рамках миссии на Международную космическую станцию (МКС). Частная миссия под названием Axiom Mission 4 пройдет в капсуле Dragon и продлится 14 дней на орбитальной лаборатории, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Космический корабль Dragon был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 в 8:22 утра по восточному времени (EDT). Стыковка с МКС запланирована на 11 июня, около 12:30 по EDT. Экипаж пробудет на станции 14 дней и проведет порядка 60 научных экспериментов в условиях микрогравитации.

Состав экипажа:

Славош Узнаньски-Вишневский (Польша) – астронавт Европейского космического агентства (ESA);

Шубханшу Шукла (Индия) – пилот, представитель Индийской организации космических исследований (ISRO);

Тибор Капу (Венгрия) – астронавт ESA;

Пегги Уитсон (США) – командир миссии, бывшая астронавтка НАСА и рекордсменка по длительности пребывания в космосе (675 дней).

Для Индии полет Шуклы стал временной заменой проекту Gaganyaan – первому индийскому пилотируемому полету, отложенному до 2027 года. Тем временем Индийская организация космических исследований (ISRO) уже планирует запустить собственную орбитальную станцию к 2035 году и осуществить высадку астронавтов на Луну до 2040 года.

Миссия Ax-4 стала четвертым полетом Axiom Space. Ранее компания уже запускала коммерческие экипажи в 2022, 2023 и 2024 годах.

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