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БЖД меняет расписание на популярных маршрутах

  • 11.06.2025, 15:05
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БЖД меняет расписание на популярных маршрутах

Июньские изменения коснутся сразу нескольких направлений.

Белорусская железная дорога предупредила, что в июне изменит расписание некоторых поездов.

Делается это в связи с проведением планового ремонта по первому главному пути перегона Фаниполь – Койданово.

Так, изменения коснутся отдельных поездов международных, межрегиональных линий бизнес- и экономкласса с 16 по 19 июня.

Например, 16, 17 и 18 июня поезд № 733/734 Минск – Брест будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 17:07 (вместо 17:21) и прибывать на станцию Брест-Центральный в 20:58 (вместо 21:06).

Из Бреста состав уедет в 6:34 и прибудет в столицу в 10:40 (вместо 10:26).

Другие изменения

Также несколько дней частично измененным расписанием будет следовать поезд № 680/679 Гродно – Витебск – Гродно на участке из Гродно в Минск.

Кроме того, изменится маршрут и расписание отдельных поездов региональных линий экономкласса на участке Минск – Барановичи.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к обстоятельству, учитывать его при планировании поездок и внимательно следить за изменением в графике движения поездов.

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