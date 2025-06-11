БЖД меняет расписание на популярных маршрутах
- 11.06.2025, 15:05
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Июньские изменения коснутся сразу нескольких направлений.
Белорусская железная дорога предупредила, что в июне изменит расписание некоторых поездов.
Делается это в связи с проведением планового ремонта по первому главному пути перегона Фаниполь – Койданово.
Так, изменения коснутся отдельных поездов международных, межрегиональных линий бизнес- и экономкласса с 16 по 19 июня.
Например, 16, 17 и 18 июня поезд № 733/734 Минск – Брест будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 17:07 (вместо 17:21) и прибывать на станцию Брест-Центральный в 20:58 (вместо 21:06).
Из Бреста состав уедет в 6:34 и прибудет в столицу в 10:40 (вместо 10:26).
Другие изменения
Также несколько дней частично измененным расписанием будет следовать поезд № 680/679 Гродно – Витебск – Гродно на участке из Гродно в Минск.
Кроме того, изменится маршрут и расписание отдельных поездов региональных линий экономкласса на участке Минск – Барановичи.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к обстоятельству, учитывать его при планировании поездок и внимательно следить за изменением в графике движения поездов.