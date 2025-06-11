Одни из самых редких приматов в мире годами скрывались в горах Вьетнама 3 11.06.2025, 15:16

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иллюстративное фото

Их может быть больше.

В новом исследовании ученые обнаружили новую группу находящихся под угрозой исчезновения сероноких лангур-дуков в высокогорье Вьетнама. Открытие вселяет надежду, что животных на самом деле может быть больше, чем считалось ранее, пишет «Фокус».

Сероногие лангур-дуки (Pygathrix cinerea) считаются одним из самых редких приматов Вьетнама — предыдущие оценки показали, что численность популяции этого вида насчитывает менее 2000 особей. Однако теперь ученые обнаружили новую популяцию в центральном высокогорье страны, что вселяет надежду, что особей может быть больше, чем считалось ранее.

Ранее неизвестная группа была обнаружена в лесу Кхе Ли в центральной провинции Куангнам — районе, хорошо известном своим биоразнообразием. Дальнейшие исследования показали, что новая группа, состоящая из одного самца и двух взрослых самцов, а также двух неполовозрелых особей и двух молодых особей, была замечена в нескольких местах.

По словам авторов исследования, хорошие новости заключаются в том, что обнаружение новой группы указывает на то, что животных на самом деле может быть больше, чем считалось ранее. Плохие новости в том, что, как и 50% существующей среды обитания сероногого лангура-дука, лес Кхе Лим официально не охраняется.

Исследователи отмечают, что сероногие лангур-дуки сталкиваются сразу с несколькими угрозами, среди которых:

вырубка лесов, ведущая к потере среды обитания и фрагментации;

чрезмерный отлов для мяса, традиционной медицины и торговли домашними животными.

По словам соавтора исследования Тая Ван Нгуена, во время полевых наблюдений они с коллегами наблюдали, как несколько наземных млекопитающих попались в ловушки. Это свидетельствует о том, что отлов уязвимого вида продолжается в этом районе по сей день.

Это не первый случай обнаружения новых популяций критически исчезающего вида. Еще в 2016 году исследование, проведенное благотворительной организацией по охране природы Fauna & Flora, обнаружило 500 лангуров только в одной вьетнамской провинции, но почти 10 лет спустя угроза для них остается.

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