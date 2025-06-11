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Северокорейские РСЗО не доехали до фронта в Украине

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  • 11.06.2025, 15:19
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Северокорейские РСЗО не доехали до фронта в Украине

Стали известны новые детали поражения 51-го арсенала ГРАУ.

В России 22 апреля 2025 года произошел один из крупнейших взрывов на складах боеприпасов — был уничтожен 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ). Судя по обнаруженным фрагментам, на арсенале могли храниться РСЗО северокорейского производства.

Такое предположение высказали аналитики Defense Express.

В материале говорится, что после детонации на большой площади были обнаружены разлетевшиеся обломки ракет и боеприпасов, в том числе фрагменты неустановленных ранее реактивных снарядов.

Изначально часть обнаруженных обломков идентифицировали как 107-мм неуправляемые реактивные снаряды к китайским РСЗО Type 63 или их иранским копиям.

Однако в недавнем интервью изданию The War Zone глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уточнил, что ассортимент вооружения, которое КНДР поставляет в Россию, достаточно широк и включает, в том числе, 107-мм пехотные реактивные системы.

Аналитики отметили, что в Северной Корее единственным известным вариантом 107-мм РСЗО является система Type 75 — копия китайской Type 63. Таким образом, существует высокая вероятность, что на складе ГРАУ 22 апреля были уничтожены именно северокорейские Type 75 или боеприпасы к ним.

Type 63 была разработана в Китае в 1960-х годах на базе советской 140-мм системы БМ-14, но с уменьшением калибра до 107 мм для повышения мобильности и упрощения эксплуатации. Впоследствии система получила широкое распространение в вооружённых силах свыше 30 стран, преимущественно в Азии и Африке.

В то же время несмотря на активные поставки, сообщений о применении Type 75 непосредственно на фронте в зоне боевых действий в Украине практически не поступало. По всей видимости, большая часть северокорейских систем и боеприпасов могла быть уничтожена ещё на стадии хранения и подготовки к переброске после апрельского взрыва на 51-м складе ГРАУ.

Напомним, 22 апреля взрывы повредили 51-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ вблизи города Киржач Владимирской области, всего в 60 км от Москвы. Военные обозреватели отметили, что был нанесен один из самых болезненных ударов по логистике Вооруженных сил РФ.

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