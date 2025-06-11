Новые тарифы на услуги ЖКХ в Беларуси: как это отразится на кошельках населения 1 11.06.2025, 15:31

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Появился подробный расчет.

В Беларуси с 1 июня подняли тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. «Зеркало» рассказывает, на сколько вырастут платежи.

Как изменятся платежи за отопление и горячую воду

Субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды — с 1 июня подняли на 10,2% (до 27,2323 рубля за 1 Гкал).

Приведем расчеты, как изменятся платежи для конкретного жилья. Так, для двухкомнатной квартиры в Минске на 50 «квадратов», в которой прописан один человек, за потребленный объем отопления в 1,0163 Гкал в июне нужно заплатить 27,68 рубля. Это на 2,56 рубля больше, чем было бы по майским тарифам.

Для квартир, в которых никто не зарегистрирован, а также для «тунеядских» тарифы подняли с 1 января. Они примерно в 4,8 раза выше, чем льготные.

На сколько увеличатся счета за электричество

С 1 июня также подняли некоторые тарифы на электричество. Это касается тех, которые предназначены для отопления жилья. К примеру, тариф «три копейки» под обогрев домов, который требует установки специального дополнительного счетчика, с этого месяца увеличился на 1,1% — до 0,0454 за 1 кВт•ч. То есть в июне за 1000 кВт•ч надо заплатить 45,4 рубля, а в мае было 44,9 рубля.

Напомним, этот тариф не поднимали с июня 2023-го. Его собирались повысить в начале прошлого лета, но затем передумали.

Также в июне подняли одноставочный, который применяется как для отопления жилья, так и на остальные нужды, — на 0,3% (до 0,1179 рубля 1 кВт•ч). Эта услуга также дорожала с 1 января нынешнего года. Прибавка за два этапа составила 9,1%.

Так, в декабре за 1000 кВт•ч вышло бы 108,1 рубля, в январе — 117,6 рубля, а в июне — 117,9 рубля.

Напомним, правительство Беларуси собирается в ближайшие годы продолжать повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги и вводить дифференцированную плату за них. Причем изменения затронут в первую очередь отопление жилья. Такие планы прописаны в опубликованной программе деятельности Совмина на 2025−2029 годы.

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