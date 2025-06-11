TIME: Франция призывает к глобальному лидерству Европы 3 11.06.2025, 15:34

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Париж выступает за реформу Совета Безопасности ООН.

На фоне отсутствия делегации США на крупнейшей конференции ООН по океанам в Ницце, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что мир сегодня смотрит на Европу как на опору стабильности, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Барро подчеркнул, что Франция и ЕС не намерены отказываться от международного сотрудничества, несмотря на тенденции изоляционизма в ряде стран, включая США. Он отметил, что Европа будет защищать принципы международного права даже в условиях, когда традиционные институты, такие как ООН, сталкиваются с внутренними препятствиями.

Франция выступает за реформу Совета Безопасности ООН, предлагая включить в число его постоянных членов Индию, Бразилию, Германию, Японию и две африканские страны. По мнению Барро, это сделает международные институты более легитимными и действенными.

В контексте войн в Украине Франция настаивает на немедленном прекращении огня и переходе к политическим решениям. Барро отметил, что Европа готова усиливать давление на Россию санкциями и укреплять оборону Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе посетит Гренландию, что говорит о важности этого региона для Европы.

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