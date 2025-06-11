Белорусы делятся кадрами Клубничной Луны 2 11.06.2025, 15:44

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Редкое явление можно было наблюдать сегодня ночью.

В небе над Беларусью можно было наблюдать редкое зрелище — Клубничную Луну. Белорусы активно делятся кадрами этого явления, заснятого ночью 11 июня.

Клубничной Луной называют июньскую луну, которая считается самой низкой в году. Название этого явления связано как с цветом Луны, так и с началом клубничного сезона.

Сайт Charter97.org собрал подборку видео редкого явления.

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