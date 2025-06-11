Белорусы делятся кадрами Клубничной Луны

Белорусы делятся кадрами Клубничной Луны2
- 11.06.2025, 15:44
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Редкое явление можно было наблюдать сегодня ночью.
В небе над Беларусью можно было наблюдать редкое зрелище — Клубничную Луну. Белорусы активно делятся кадрами этого явления, заснятого ночью 11 июня.
Клубничной Луной называют июньскую луну, которая считается самой низкой в году. Название этого явления связано как с цветом Луны, так и с началом клубничного сезона.
Сайт Charter97.org собрал подборку видео редкого явления.
@astrolog_natalia.sch Клубничное🍓 ПОЛНОЛУНИЕ в Беларуси 11.06.2025 #клубничнаялуна #астрология #полнолуние ♬ оригинальный звук - user23967207615
@roz.marynka Офигеть 😱 Я в шоке #розмаринка #пинск #беларусь #pinsk #луна #клубничная#инопланетяне#шутка#юмор#прикол ♬ оригинальный звук - roz.marynka
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