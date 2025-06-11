Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип

11.06.2025, 15:49

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Этого уже никто не остановит.

На штабном жаргоне подобное помечается угрюмой аббревиатурой СОЧ – «самовольное оставление части». Прежняя лихая самоволка времен советских тут и близко не стояла. Она давно ушла и скрылась за горизонтом. Ничего общего, никакого родства. Тогда за такое нарушение полагалась разве что гауптвахта. А за нынешние бега в российских войсках можно схлопотать по полной. Однако и это не останавливает. Бегут из окопов, с полигонов, из тыловых частей. С каждым годом все больше дезертиров. И никакая сила этот бег остановить не может.

Вот и на исходе минувшей недели в Луганской области еще двое рванули со своих гиблых позиций. Подальше от войны, куда смогут дотянуть. А чтобы побег закончился удачно, штатное оружие и боезапас прихватить не забыли. И все прочее, что может понадобиться на избранном пути. Там шансов погибнуть или просто пропасть не меньше, чем на фронте. Однако многие выбирают этот путь. И эти двое сговорились и рванули прочь.

Далеко не ординарный случай на этой долгой войне. А потому все тут просчитано, предусмотрено. И у чекистского режима для подобных нарушителей путинских законов и предписаний всегда наготове большой комплекс свирепых мер и хитроумных ловушек. Беглецов тут же встретила военная полиция. Она всегда на страже. Но и дезертиры не лохи. Открыли огонь. Офицер и двое его солдат были убиты. Прочие решительные меры властей результатов пока не дали. Поиск беглецов продолжается.

Бегут не только какие-нибудь темные мужики с криминальным прошлым. В числе прочих самовольно покинувших свое расположение оказались недавно и военнослужащие из давно известных частей. 5 мая этого года 9 десантников сбежали из 299 полка 98 дивизии ВДВ. Все со штатным оружием и полным боекомплектом. Что бы это значило? Ответа нет. Секрет, большой секрет. А то ведь как бы и прочие за ними не увязались.

Всякое случается на переднем крае. И далеко в тылу не лучше. А потому все случаи и варианты этого окаянного дезертирства даже многочисленным стражам и надзирателям не предусмотреть. Только что один из каналов неподконтрольного телевидения рассказал до крайности мрачную историю. Некий солдат, получив туманные сведения о возможных проблемах в своей недавно созданной семье, по нормальным правилам российской глубинки назначил коварному сопернику стрелку. Его гнев был настолько праведным и понятным, что удача долго его не покидала.

Из части вырвался почти без помех. С оружием, естественно, и с боезапасом впрок. Добрался до намеченной точки. И даже заметил еще издали, что его поджидает не тот хмырь, которого он тут надеялся увидеть, а затихарились невдалеке какие-то очень крутые парни из местных, явно нанятые им для разборки. Испытывать судьбу беглец не стал. Открыл огонь на поражение.

Российские чиновники еще пытаются убеждать электорат, что ничего страшного тут нет. Какие там дезертиры! Отдельные случаи. Редкие всплески. Никаких общих тенденций. Все до крайности индивидуально. Как правило, в основе подобных происшествий - бытовые неурядицы и застарелые обиды прежних лет. Военная полиция со всем этим успешно справляется. Проблемы нет. Патриотизм захлестывает окопы. Армия просто рвется в бой. И вообще, какие дезертиры? СОЧ, не более того.

Вот только войны без дезертирства не бывает. Это всем давно известно. Однако нынешний кремлевский режим под управлением мудрого вождя идет своим путем. Особым, пока еще нехоженым. А потому нет у него ничего такого и быть не должно. И если кого-то поймали и затолкали в окопы – там ему и место. Нечего суетиться. Режим сильнее, и все обо всех ему известно.

Общую картину стабильности и неслыханной устойчивости нарушает иногда разве что постылая статистика. Возникают вдруг из каких-то недр цифры наглые, вызывающие. И оказывается вдруг, что в минувшем 2024 году в российской армии были побиты прежние рекорды дезертирства. «Согласно внутренней презентации для российских чиновников число задокументированных случаев дезертирства составило 50554 военнослужащих». Сколько их осталось еще за рамками этого строго документа можно только догадываться.

Казалось бы, надежно обложили вероятных беглецов. И военная полиция всегда на страже. И закон суров до невозможности. Согласно статье 338 уголовного кодекса России за дезертирство предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. Однако есть и послабление. Если бежавшие рванули с фронта не по предварительному сговору, и к тому же без оружия, то каждый получит 7 лет. Подумать только, вместо пятнадцати всего только семь лет! Что тут говорить, любит вождь свой народ. Искренне и тайно. Возможно, тут кроется какой-то неведомый для непосвященных расчет. Только поможет ли это?

Конечно, дезертиры для всякой армии – большая проблема. И каждый поступает с ними по-своему, но непременно до крайности строго. Весной сорок пятого, когда режим был уже на последнем дыхании, полевая жандармерия по приказу верховного ефрейтора попыталась решительно пресечь дезертирство. Солдат и офицеров, покинувших позиции, отлавливали и просто развешивали на деревьях вдоль дорог. И запрещали снимать казненных. Офицеры и солдаты висели рядом, на одних и тех же ветвях. А что было делать – спасали гибнущий рейх. И фюрера заодно. Не помогло.

Главный бункер вскоре опустел.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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