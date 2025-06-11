Белорусам обещают сильные дожди
- 11.06.2025, 15:57
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Объявлен оранжевый уровень опасности.
Сильные дожди и грозы снова пройдут в четверг, 12 июня в Беларуси, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, 12 июня, в четверг, будет облачная, а по западу с прояснениями погода. На большей части пройдут дожди, местами по северо-востоку возможны сильные дожди. Днем в отдельных районах вероятны грозы. Температура воздуха ночью окажется от +8 до +14 градусов. Днем воздух прогреется от +13 до +19 градусов.
Согласно данным, в дневное время в четверг по юго-западу Беларуси прогнозируется усиление северо-западного ветра порывами от 15 до 18 метров в секунду. Кроме того, утром и днем 13 июня на большей части страны будет усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. В связи с этим синоптики объявили оранжевый уровень опасности.