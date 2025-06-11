Кто сыграет в новом телесериале о Гарри Поттере 11.06.2025, 16:08

иллюстративное фото

Названы имена актеров.

Джонни Флинн, известный по сериалу Netflix «Рипли» и фильму «Раскопки», исполнит роль Люциуса Малфоя. Его сына Драко — одноклассника и противника Гарри — сыграет молодой актер Локс Пратт, звезда BBC «Повелитель мух».

Бел Поули (cериал «Утреннее шоу») присоединится к Дэниелу Ригби, обладателю BAFTA за роль комика Эрика Моркамба в фильме «Эрик и Эрни». Они сыграют тетю Петунью и дядю Вернона Дурслей.

Еще одна лауреатка BAFTA Кэтрин Паркинсон, известная по шоу «АйТи Кроуд» и «Ривалс», сыграет Молли Уизли — мать Рона, которую в фильмах исполняла Джули Уолтерс.

Берти Карвел, известный по роли Тони Блэра в сериале «Корона», исполнит роль Корнелиуса Фаджа.

Кроме того, в сериале появятся новые актеры — Лео Эрли в роли Шеймуса Финнигана, Алессия Леони в роли Парвати Патил и Сиенна Мусах в роли Лаванды Браун.

К ним присоединятся дети-актеры, сыгравшие Гарри, Гермиону и Рона, а также Джон Литгоу в роли Дамблдора, Ник Фрост — Хагрида и Паапа Эссиду — Северуса Снегга.

Сериал по книгам Дж.К. Роулинг, который готовит HBO, планируется выпустить на экраны в конце 2026 или начале 2027 года.

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