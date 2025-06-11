Гиркин: Россию ждет развал тыла и военное поражение 5 11.06.2025, 16:15

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Игорь Гиркин

Военный преступник поделился своим прогнозом.

Военный преступник, экс-глава террористов «ДНР» Игорь Гиркин уверен, что впереди РФ ожидает «развал тыла и военное поражение».

Письмо Гиркина из тюрьмы опубликовали его соратники, передает «Диалог».

Со слов военного преступника, положение России в последнее время значительно ухудшилось. Одна из главных причин проблем, по его мнению, это регулярные удары Украины по военным объектам РФ в глубоком тылу.

Пока российская армия стирается в боях за опустевшие села, Украина успешно решает задачу ослабления своего противника.

«Враг начнет все больше, чаще и сильнее громить наш тыл и экономику ракетно-дроновыми ударами, отражать которые будет все сложнее и сложнее, а в перспективе ПВО будет вынуждена пропускать слишком много критически опасных ударов из-за перегрузки и собственных больших потерь», — написал Стрелков.

Он подозревает, что экономика и инфраструктура России рухнет до того, как удастся нанести серьезное поражение Украине.

«Если в самое ближайшее время мы не сможем добиться решительного перелома на фронте, нас ждет распад тыла и военное поражение», — написал военный преступник.

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