Гиркин: Россию ждет развал тыла и военное поражение

Гиркин: Россию ждет развал тыла и военное поражение5
- 11.06.2025, 16:15
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Военный преступник поделился своим прогнозом.
Военный преступник, экс-глава террористов «ДНР» Игорь Гиркин уверен, что впереди РФ ожидает «развал тыла и военное поражение».
Письмо Гиркина из тюрьмы опубликовали его соратники, передает «Диалог».
Со слов военного преступника, положение России в последнее время значительно ухудшилось. Одна из главных причин проблем, по его мнению, это регулярные удары Украины по военным объектам РФ в глубоком тылу.
Пока российская армия стирается в боях за опустевшие села, Украина успешно решает задачу ослабления своего противника.
«Враг начнет все больше, чаще и сильнее громить наш тыл и экономику ракетно-дроновыми ударами, отражать которые будет все сложнее и сложнее, а в перспективе ПВО будет вынуждена пропускать слишком много критически опасных ударов из-за перегрузки и собственных больших потерь», — написал Стрелков.
Он подозревает, что экономика и инфраструктура России рухнет до того, как удастся нанести серьезное поражение Украине.
«Если в самое ближайшее время мы не сможем добиться решительного перелома на фронте, нас ждет распад тыла и военное поражение», — написал военный преступник.