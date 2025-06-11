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В центре Бобруйска гулял лось

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  • 11.06.2025, 16:35
В центре Бобруйска гулял лось

Его удалось поймать.

Сразу в трех районах Бобруйска местные жители заметили лося. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Бобруйска».

Один из водителей даже успел снять видео с утренней «прогулкой» зверя по центру Бобруйска на улице Социалистической.

Лось пробегал от площади Ленина мимо Дворца обрядов в сторону рынка, а на перекрестке с Пролетарской свернул налево.

Кроме того, сохатого видели в микрорайоне Скрипочка – недалеко от дома, где две недели назад его сородич устроил беспорядки.

А уже ближе к 09:00 зверя заметили в авиагородке. Лось стоял за забором на закрытой территории. Улицу Ковзана милиция перекрыла, а на место вызвали спецслужбы.

На поимку зверя выехала специальная комиссия, и вскоре сохатого удалось остановить. Ветврач определил препараты, которые ввели инъектором. Животное слегка усыпили и вывезли в лесной массив.

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