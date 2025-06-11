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19FortyFive: Наилучшая стратегия сдерживания Пекина — это победа над Москвой

  • 11.06.2025, 16:54
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19FortyFive: Наилучшая стратегия сдерживания Пекина — это победа над Москвой

Победа Украины в интересах США.

По мнению аналитиков и политиков, война России против Украины — это не просто региональный конфликт, а ключевое испытание для международного порядка и геостратегических интересов США и Европы, пишет издание 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

В статье отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа до сих пор демонстрирует непонимание сути войны, продолжая игнорировать агрессивную природу действий Путина.

Российская делегация на переговорах с Украиной выдвигает все более абсурдные и империалистические требования, включая особые права для Русской православной церкви и русификацию. Такие условия, считают эксперты, превращают Украину в объект колониальной политики.

Эта война — это не просто агрессия, а попытка геноцида. Массовое похищение украинских детей подтверждает историческую линию российской имперской политики. Потакание таким действиям создает угрозу новым актам геноцида.

Помимо Украины, Россия активно дестабилизирует Молдову и Болгарию, вмешиваясь в выборы и размещая войска в Приднестровье. В долгосрочной перспективе, предупреждают эксперты, Россия готовится к новой агрессии против Европе.

В условиях, когда Европа еще не полностью готова к самообороне, США должны оказать всевозможно содействие для обеспечение безопасности континента. И, несмотря на акцент на китайскую угрозу, наилучшей стратегией сдерживания Пекина является победа над Москвой.

Китай активно поддерживает российскую военную промышленность, поставляя до 90% необходимой электроники. Таким образом, война в Украине становится косвенной проверкой решимости Запада, и поражение России усилит сдерживание Китая.

Альтернатива — столкнуться с двумя фронтами сразу.

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