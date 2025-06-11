Вблизи авиабазы: в Энгельсе прогремел громкий взрыв 4 11.06.2025, 17:22

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Местные жители сообщают о большом столбе дыма.

Днем, 11 июня, в Энгельсе Саратовской области прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщают о большом столбе дыма. Об этом пишут росСМИ.

Россияне утверждают, что взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе.

Известно, что этот завод расположен всего в 2 километрах от нефтебазы «Кристалл» вблизи авиабазы «Энгельс».

По другим данным, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры «РусКон-С», расположенном в 5 километрах от «Кристалла».

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