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Вблизи авиабазы: в Энгельсе прогремел громкий взрыв

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  • 11.06.2025, 17:22
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Вблизи авиабазы: в Энгельсе прогремел громкий взрыв

Местные жители сообщают о большом столбе дыма.

Днем, 11 июня, в Энгельсе Саратовской области прогремел громкий взрыв. Местные жители сообщают о большом столбе дыма. Об этом пишут росСМИ.

Россияне утверждают, что взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе.

Известно, что этот завод расположен всего в 2 километрах от нефтебазы «Кристалл» вблизи авиабазы «Энгельс».

По другим данным, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры «РусКон-С», расположенном в 5 километрах от «Кристалла».

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