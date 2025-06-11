В Мачулищах сорвалась люлька со строителями 1 11.06.2025, 17:30

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Иллюстративное фото

Один из них погиб.

В поселке Мачулищи Минской области на одной из стройплощадок многоэтажных домов сорвалась люлька со строителями, один из них погиб, сообщает Следственный комитет. Происшествие произошло сегодня, 11 июня.

«Во время строительных работ по возведению жилого дома на ул. Авиаторов оборвались тросы люльки, находившейся на уровне четвертого этажа. В результате падения погиб 65-летний рабочий. Его 50-летний коллега с множественными переломами доставлен в реанимацию», — говорится в релизе.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, повлекшим гибель и травмирование рабочих. Ход расследования этого происшествия находится на личном контроле начальника УСК по Минской области», — уточняет ведомство.

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