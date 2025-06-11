Кто из белорусов имеет право на отпуск летом в первую очередь 11.06.2025, 18:11

Ответ дали в Минтруда.

Минтруда сказало, кто из белорусов имеет право на отпуск летом в первую очередь. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В ведомстве акцентировали внимание, что трудовой отпуск в летнее или же в другое удобное время в приоритетном порядке предоставляется лицам моложе 18 лет. Кроме того, право на выбор удобного времени для отпуска есть у родителей – матери (мачехи), которые воспитывают двоих и более детей до 14 лет, а также у родителей (включая отчимов, мачех), воспитывающих ребенка-инвалида до 18 лет.

В Минтруда добавили, что отпуск в удобное время могут выбрать ветераны – участники Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств. Также называются пострадавшие от радиации (речь идет про сотрудников, которые перенесли лучевую болезнь или же стали инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС или других аварий), доноры, награжденные знаками почетных доноров и герои. Речь идет про обладателей званий «Герой Советского Союза», «Герой Беларуси», «Герой Социалистического Труда» и также полные кавалеры орденов Отечества, Славы и Трудовой Славы.

В пресс-службе уточнили, что право на льготный отпуск могут иметь и другие категории белорусов – в соответствии с законодательством, коллективным или трудовым договором.

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