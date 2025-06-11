Цена нефти Brent превысила $68 за баррель 11.06.2025, 18:15

Впервые за полтора месяца.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,66% и поднялась до $68,12 за баррель. Цена нефти Brent превысила отметку $68 за баррель впервые c 23 апреля.

Нефть дорожает на фоне переговоров между США и Китаем, успешное завершение которых может поддержать глобальную экономику и повысить спрос на нефть и другие товары, пишет Reuters. Президент США Дональд Трамп заявил, что стороны уже достигли соглашения о значительном снижении взаимных тарифов. В рамках соглашения Вашингтон снизит пошлины на китайские до 55%, а Пекин на американские — до 10%. Кроме того, США вновь разрешат китайским студентам проходить обучение в американских вузах, сообщил Трамп.

По словам аналитиков Goldman Sachs, цены на нефть восстанавливаются, поскольку опасения по поводу падения спроса ослабли в связи с торговыми переговорами между Вашингтоном и Пекином, в то время как поставки нефти в Северной Америке находятся под угрозой из-за лесных пожаров в Канаде.

Кроме того, в среду вышли позитивные данные по инфляции в США. В мае индекс потребительских цен в стране вырос на 2,4% в годовом выражении, притом что аналитики ожидали 2,5%. Эти данные усилили надежду рынка на снижение ставки в США, что может позитивно сказаться на спросе на нефть.

Позитивно на нефтяной рынок также могли повлиять новости о меньшем, чем ожидалось, увеличении добычи в Саудовской Аравии в мае, отметил руководитель исследовательской группы Onyx Capital Гарри Чилингуириан. Это может стать первым признаком того, что отмена сокращений добычи ОПЕК+ может не привести к значительному увеличению предложения на рынке.

Опрос Reuters показал, что майское увеличение добычи нефти странами ОПЕК было ограниченным. Ирак добывал меньше запланированного, чтобы компенсировать предыдущее перепроизводство, а Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты увеличили добычу меньше, чем было согласовано.

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