В Беларуси ввели изменения по рынку недвижимости

В Беларуси ввели изменения по рынку недвижимости1
- 11.06.2025, 18:34
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Какие и кого они касаются.
В Беларуси с 11 июня заработали изменения по госрегистрации недвижимости, прав на нее и сделок. Одно из новшеств — оформить такую операцию теперь можно через нотариуса или удаленно.
Теперь удостоверить сделку с недвижимым имуществом может любой нотариус, без привязки к месту нахождения объекта недвижимости.
«Начинает действовать экстерриториальный принцип, то есть ликвидируются территориальные границы регистрации недвижимости, — говорится на сайте Госкомимущество. — Если прежде заявление о регистрации следовало подавать в агентство по государственной регистрации и земельному кадастру по месту нахождения объекта недвижимого имущества, то с завтрашнего дня без каких-либо дополнительных затрат с ним можно будет обратиться в офис в любой точке республики».
Также с 11 июня изменилась схема взаимодействия между нотариусом и регистратором.
«Отныне гражданин, какой приходит к нотариусу для регистрации недвижимого имущества либо внесения исправлений в Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, не должен самостоятельно обращаться с заявлениями в организации по государственной регистрации — ему достаточно посетить нотариуса, — сообщается на сайте Госкомимущества. — Тот, в свою очередь, необходимые для регистрации либо внесения исправлений документы передаст регистратору. Клиент же, поддерживая связь с нотариусом, получит от него информацию о размере платы, которую необходимо внести за регистрацию либо за внесение исправлений, и по мере готовности документов сможет их забрать у нотариуса».
Еще одно новшество касается удостоверения регистраторами договоров с недвижимостью. «Если до внесения изменений в законодательство стороны договора для согласования его условий, составления проекта договора и подписания документа должны были вместе обращаться к конкретному регистратору в одно и то же время, с завтрашнего дня это станет совсем не обязательно. Стороны договора наделяются правом обращаться к разным регистраторам по месту своего жительства или месту нахождения недвижимого имущества, но в одно время», — указано на сайте Госкомимущество.
То есть при помощи видеосвязи одномоментно на двух разных площадках могут быть согласованы необходимые условия для заключения договора, а документ — подписан и передан на регистрацию.